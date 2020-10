PAULA SE JAVNO OBRATILA NADEŽDI BILJIĆ! Imala jasnu poruku za nju: Baš me briga za ženu, toma je više NE VOLI! (VIDEO)

Paula Hublin je da otvorila dušu Aleksandri Nikolić i prizna joj sve o odnosu sa Tomom Panićem.

foto: Printscreen/Zadruga

"Da brinem o nekoj ženi koja mi je rekla da sam ku*vetina?! On da nju istinski voli, ne bi radio to. Baš me briga, vodim računa samo o sebi", rekla je Paula.

"Šta misliš, šta tvoji misle o svemu?", pitala je Aleks.

"E, to me muči. Ali će prihvatiti, ako on bude d obar prema, k ao što je do sada, naravno...", odgovorila je Paula.

foto: Printscreen/Zadruga

"Da li ste se poljubili?", pitala je Aleksandra.

"Ne još", rekla je Paula.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir