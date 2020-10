NADEŽDA ZAVRŠILA SA TOMOM ZA SVA VREMENA?! Biljićeva neće da čuje za Panića zbog Paule: Otkrila da je u LOŠEM zdravstvenom stanju!

Toma Panić i Paula Hublin poslednjih nekoliko dana sve više su prisniji, a sinoć je izjavio kako je sve to igra.

Međutim, obostrane simpatije nisu uspeli da prikriju, a tim povodom oglasila se njegova partnerka Nadežda Biljić sa kojom ima sina Longa.

"Mene to više ne zanima, i taj čovek me više ne interesuje, tako da nemam komentar na to", rekla je Nadežda.

foto: Printscreen

U toku današnjeg dana, Paula je prokomentarisala da je ružno sa Nadeždine strane što je sve devojke koje su se ljubile sa Tomom nazvala "k*rvetinama", pa smo Nadeždu pitali za komentar i povodom toga.

"Šta očekivati od ku*vetine?! Njima nek je sa srećom, ja im želim svu sreću. Neće me videti za Novu godinu, neće me videti više u životu, ni mene, ni dete. Neka nastavi sa svojim igricama, ja sam sa njim završila svaku priču", kaže Biljićeva, a potom otkrila kakvo je sada njeno zdravstveno stanje.

"Nisam dobro, izašla sam iz bolnice. Sinoć sam završila u bolnici, zdravlje mi se pogoršalo jako. 20 dana ne mogu da jedem, infuzije moram da primam kako bih mogla da primim insulin. Ja sam potrebna svom detetu, Tomislav Panić me više stvarno ne interesuje, nikad više neće prići ni meni, ni mojoj porodici. Ja ne želim više da se spuštam na taj nivo, niti ću doći za Novu godinu, niti će me ikad više u životu videti i čuti", zaključila je Nadežda.

Inače, ona se oglasila i na svom Instagramu, gde je poručila sledeće:

foto: Pritnscreen

