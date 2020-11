ŽELELA SAM DA SKRENEM PAŽNJU! Elena se nakon diskvalifikacije oglasila i otkrila da li je htela da oduzme sebi ŽIVOT!

Elena Stojčić je diskvalifikovana iz rijalitija, nakon spekulacija da je pokušala da sebi oduzme život.

Ona se sada oglasila na svom Instatgramu, gde je otkrila svoju stranu priče.

- Dragii moji, nakon 2 meseca i 7 dana, odlučila sam da se stvari dese kako su se desile...samnom je sve u savrpenom redu, pojedini navodi od strane zadrugara su netačni i nemaju veze sa istinom koje navodi Kikiriki koji sve karikira i preuveličava.Naravno da nisam pokušala da dignem ruku na sebe niti sam se nagutala lekova, empaticna sam prema sebi i drugima i da kazem emocije su se puno pojačale, u pitanju je malo veća količina vitamina i da , ajd i Neka bude kako je ova rekla da sam izrežirala. Nikada ne bih digla ruku na sebe jer sebe najviše na svetu volim, želela sam da na sebe skrenem pažnju koju sam dobila i to je apsolutno sve. Nije mi čak ni muka bilo od vitamina, staklo je izmišljotina... - počela je ona i dodala:

- Hvala svima u produkciji koji su bili uz mene i ispratili me kao ljudi.Hvala Velikom šefu i šefici na svemu i ukazanoj prilici, nisam želela da forsiram svadje već sam se branila kada je to bilo neophodno,generalno mi je teze da se prilagodim tako nečemu, ali kada uspem to je to, ...sada kada znam kako sve to lepo izgleda spolja jako mi je drago, možda se ukaže a možda i ne ukaže prilika nekada da udjem ponovo ali u neki noviji format (da budem aždaja) haha divno dete, videćemo šta bude..a posledice ću snositi kao sto sam i svaku posledicu do sada u životu. Pozdrav i svu sreću želim ljudima koji su tamo bili ok prema meni. Ja sam živa zdrava i prava i srećna. A Kristijan je lažov. Kao sto ste videli dosta njih je skapiralo da sam usla sa stavom i da sam ga se držala bez obzira na sve. Čast, ugled, obraz i dostojanstvo,to je moj paketić (dok dišem) i sada kada sve znam jos se bolje od najboljeg osećam. Ljubim vas i volim. I čekam vas na meni najdražem tetoviranju. Rečima ne mogu opisati koliko mi je falilo da se vrnem poslu i da provodim vreme sa mojim klijentima Volim - napisala je Elena.

