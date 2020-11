NADICA I LILI U NIKAD ŽEŠĆOJ SVAĐI! Bivša inspektorka joj sasula sve u lice, pa spomenula i KIJU! Zeljkovićeva pobesnela VIDEO

Nadica Zeljković dobila je pitanje koje se tiče njene cimerke Lili Stevanović.

"Zbog čega ne volite Lili i zašto kolutate očima kada ona priča?"

"Ne slažemo se u nekim životnim pravilima, ponašanju. Sličnih smo godina, ali...". krenula je Nadica, međutim Lili ju je prekinula.

foto: Pritnscreen

"Mislim da ima nešto protiv mene, osetila sam to. Pitala sam je još kad je bio izbor za mis. Rekla je da daje posebno mesto majkama, mene nije izdvojila. Čula je da sam pet godina mlađa od nje, ali mislila je da imam 36, 37 godina. Ima zavisti u tome. Mladi se sa njom druže samo zbog Kije. Ja sam rekla da radim na sebi, da oblačim to i to", odbrusila je Lili.

"Jedino sam zamerila kad je rekla da je nisam spomenula. Nemamo zajedničkih tema", rekla je Nadica.

"Stalno si protiv mene", dodala je Lili.

