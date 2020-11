KIJINA MAJKA PROGOVORILA O ĆERKINIM I SLOBINIM PREPISKAMA: Nadica otkrila sve detalje, a evo sa kim još se dopisivala Kockareva!

Nadica Zeljković i Marko Đedović pokrenuli su temu o pozivu Kije Kockar, pa otkrila da se Kija jeste čula sa Slobom.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ja sam ga pitala da li je jednom plakao zbog nje, jer svi plaču. Ja ne znam da li su bili ili nisu", izjavila je Nadica.

"Ono isto što je Sanja rekla, za Vuka, ja znam od druge devojke i ta devojka ne poznaje Kiju. Ja njemu kažem, znajući to u svojoj glavi, da sam čuo sa desete strane. Ja po Kijinom tonu nisam čuo da je htela da se svađa, nego da kaže svoje. Na kraju je Vuk rekao da želi poligraf, a Kija nije navela da li je istina ili nije. Za dopisivanje za Slobom i Karića, to možda jeste, možda nije istina", dodao je Đedović.

"Ja verujem da se jeste dopisivala, jer joj je tada bio muž još uvek, a za Karića, jesu se dopisivali, ali kao prijatelji, ja sam ga upoznala. To mi liči na to, da je ona poslala poruku, ali čekaj, on je to naveo ljubomorno. To mene nervira, ona je rekla da je bila sa njim, a ne poruke", nastavila je Kijina majka.

"Način na koji priča, ostavlja utisak ostavljenog muškarca", dodao je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.

Kurir