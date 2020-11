BIVŠA UČESNICA RIJALITIJA RASKRINKALA MAJU I JANJUŠA! Stalno su se tukli i intervenisala je POLICIJA, a priče im se ne poklapaju!

Bivša zadrugarka Dragana Mitar prokomentarisala je odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, s obzirom da je dosta bila upućena u njihovu vezu.

Ona je eotkrila koliko je tačno da je Maja proganjala Janjuševu suprugu, ali i koliko je puta policija intervenisala u Majinom stanu, kao i da li će se nekadašnji ljubavnici pomirti.

- Kod Maje i Janjuša je problem to što im se priča i dela ne poklapaju. Dok su bili u tajnoj vezi, on mi se žalio da ga Maja proganja i uznemirava, ali mu to nije smetalo da redovno odlazi kod nje. Viđali su se u stanu koji je Maja iznajmila samo za te svrhe - počinje Dragana priču i dodaje da je veliki problem u njihovoj vezi bila obostrana ljubomora.

- Nisam videla ljubomorniju osobe od Maje, uvek je pravila dramu kada on izađe sa društvom, pogotovo ako se tu nađu i devojke. Čak je i policija morala da interveniše zbog njih - kaže Dragana i dodaje:

- Te noći kad su se potukli intervenisala je policija i napravila je zapisnik. Oni su imali običaj da budu u njenom stanu, da se potuku, pa dođe policija i onda sutradan ponovo budu zajedno. Rekla mi je tada da ju je udario i stiskao, a verovatno mu je ona zviznula šamarčinu, to tako ide kod njih. Nisu čisti ni on ni ona - priča Dragana i otkriva zbog čega je Janjuševa supruga morala da zove policiju.

- Maji je smetalo što je Janjuš tražio da budu u tajnoj vezi jer mu supruga ne bi dozvolila da viđa ćerku. Njegova žena Ena ju je prijavila za uznemiravanje jer ju je neko zvao sa skrivenog broja i groktao. Maja je išla u policiju i dala je izjavu tim povodom - rekla je Dragana i dodala da je Maja često finansirala Janjuša.

- Janjuš se kockao dok je bio van rijalitija i tražio je novac od Maje. Ona mu je davala, ali joj je on vratio poštom. Njihov odnos od početka do kraja nije bio dobar. Htela sam da joj pomognem i predložila sam joj da ode kod psihijatra jer to nije sramota. Ona je to, naravno, odbila. Njoj bi najbolje bilo da se ne pomiri s njim i da nađe nekog slobodnog. Videla je šta je uradila Janjuševoj ženi, to isto može njoj sutradan da se desi - završila je Dragana.

Podsetimo, kontroverzan par došao je u žižu javnosti nakon iznošenja prljavog veša njihove veze u pomenutom rijalitiju. Javnost ne prestaju da šokiranju svojim izjavama pred kamerama rijalitija.

