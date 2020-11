KAD IZAĐEMO, NEĆEŠ ME VIDETI! Janjuš odbio Maju, a onda tek nastala FRKA! Evo koju rijaliti učesnicu je muvao bivši košarkaš!

Marko Janjušević Janjuš je samo pre dan pričao kako ne može bez Maje Marinković, a sada se predomislio.

"Rešio sam da nemam se*s sa tobom, do kraja rijalitija. Najgore mi je samo što sa tobom moram da provodim vreme ovde, ali kada izađem, jedva čekam da te ne vidim. Reći ću da me na izlazu čeka karta da odem negde, čim izađem, da me nikada više ne vidiš", rekao je Janjušević i dodao:

"Hajde me danas ostavi na miru, da ne komuniciramo. Ništa gore kada nekoga voliš, a prema nekom imaš samo strast", rekao je Janjuš, a svi misle da je insinuirao na ljubav prema bivšoj ženi Eni.

Kasnije su se Maja i Janjuš posvađali i to zbog Sanje Stanković, za koju je Janjuš rekao da je najuobraženija.

"Ja sam u novinama bio zahvaljujući ovoj dami, koja je svaki naš susret obeležila i meni je ona najuobraženija. Moram i Sanju da navedem", rekao je Janjuš.

"Ja sam uobražena, jer ti se nisam javila jednom i nisam ti odgovorila na poruku", bunila se Sanja.

"Nemam šta da dužim, Janjuš je uobražen, jer ima žensko dete kod kuće, a ponižava sve devojke ovde, sve koje su ga odbile. Ponizio je i Ivanu Šopić, a ništa mu nije uradila", rekla je Maja besna.

"Ona je bolesna, sad kaže i da sam Sanju muvao, devojko, neće te niko, neće niko da spava sa tobom", vikao je Janjuš.

