ŠOK ISPOVEST NADEŽDE BILJIĆ: Ako sam ja k*rva, neka nađe sebi nevinu ženu i neka je KUPI! A onda spomenula PRETNJE i njegovu mamu

Čini se da Nadeždi Biljić nimalo nije lako da gleda svog nevenčanog supruga Tomu Panića u "Zadruzi 4". Iako je u nekoliko navrata istakla da ne želi više ni ime da mu pomene, Nadežda je otkrila da planira da ga tuži zbog kleveta i uvreda da je lakog morala.

foto: Printscreen/Instagram

- Toma je latentni gej i ženomrzac. Nikad me nije voleo, on voli samo novac i sa mnom je bio iz koristi. Ako sam ja kurva, neka nađe sebi nevinu ženu i neka je kupi, pa neka njoj naređuje i ljubomoriše kao što je meni - kaže Nadežda.

- Ne može on meni ništa da kaže na osnovu moje prošlosti. Pre njega sam bila isključivo sa slobodnim muškarcima, a on u rijalitiju ima druge devojke, iako napolju ima ženu i malu bebu! Da li treba da držim sveću njemu i Milici, Pauli, Dragani... - kaže pevačica i dodaje da je komunikaciju sa svekrvom potpuno prekinula.

Uraganka laže da ne zna ko sam ja!

Aktuelna tema u "Zadruzi 4" je Tomino navodno muvanje sa Ivanom Nikolić, pevačicom iz grupe „Hariken“.

- Meni je Toma ispričao da je ona njemu tražila seks i poljubac u toaletu, u jednom noćnu klubu u Beogradu. Ne znam da li je to istina, niti me zanima, samo znam da je ružno to što je ona izjavila da ne zna ko sam ja. Da, i te kako zna, svi znaju ko sam ja i čime se bavim, a to nešto, i da su imali, ona nikad neće priznati - kaže Nadežda.

- Toma voli samo mamu i pare, a njegova mama glumi žrtvu u medijima... Mene ona nikada nije volela, a ja sam htela da joj šaljem 100 evra mesečno, iako mi Toma to nije dozvolio. Ružno je što pominje 10.000 evra koje je Toma ostavio meni i Longu, a ne pominje 68.000 dinara koje je dobila od njega. Znam da žena ima malu platu, želela sam da pomognem, a sada je naš odnos došao do toga da je ona mene blokirala svuda. Nemamo nikakav kontakt, niti ona pita za unuka, niti je marila za mene kada sam imala nervni slom i pala u hipoglikemičnu komu zbog toga što je Toma ljubio Paulu... Nisam joj ja kriva što joj je lekar isekao trećinu nerava, neka mi se skine sa kičme, inače će dobiti tužbu kao i njen sin - otkriva Nadežda i dodaje da joj je pretio i Tomin stariji brat.

- Poslala je i sina da mi preti, a ja sam ga opomenula da mi se ne obraća, niti prilazi. On ima dete od 12 godina koje je odgojio Toma dok se on kockao i menjao devojke, a meni će nešto da priča - kaže Nadežda.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/alo

