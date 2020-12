VOZIO SAM NJEN AUTO, HRANILA ME, BIO SAM POTRČKO: Nikola Đorđević priznao šta je sve radio sa ŽENOM više od DUPLO STARIJOM! VIDEO

Nikola Đorđević je prepričao Mini i Vladimiru čime se bavio dok je bio napolju i od čega je živeo.

Bivši dečko Sanje Vučić iz grupe "Hurricane" i fitnes instruktor priznao je šta je sve morao da radi sa ženom duplo starijom od njega.

"Radio sam sa tim mojim lokalima ali zbog korone ne rade, ako ni to pranje isto ne radi. imao sam jako lep posao kod jedne žene, koja ima 48 godina i lepo me je plaćala, ali je otišla u inostranstvo, zvala me je sa njom ali nisam hteo. Ja sam vozio njen auto, ona me je hranila i bio sam njen potrčko a ona je ovako velika legenda", rekao je Nikola.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir