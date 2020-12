MILOJKO POSLE RAZVODA SPREMA MILIJANI OSVETU! Smislio PAKLENI plan, kad mlada Bogdanovićka vidi, donosiće joj VODU i ŠEĆER

Kontroverzni par Milijana Bogdanović (22) i Milojko Božić (75) nedavno su se razveli, a kako pišu domaći mediji on trenutno uživa u vezi sa mlađom partnerkom i sprema osvetu svojoj bivšoj supruzi.

Milijana se trenutno nalazi u "Parovima", dok Milojko uživa kod kuće sa svojom novom partnerkom, a kako se šuška Božić ima želju da uđe u rijaliti kako bi se osvetio svojoj bivšoj ženi, te se ovo zasigurno neće dopasti Bogdanovićevoj.

Podsetimo, Milijana je pre ulaska u rijaliti otkrila da ima novog dečka Miloša (61) i da je srećna sa njim.

- To između nas se desilo sasvim slučajno. Videla sam njegovu fotografiju na Fejsbuku, poslala sam mu poruku i počeli smo da se viđamo. On je bio za to da ne izlazi u javnost, ali ja sam uspela u svom, i izašle su fotografije na portalima.

