KEMEZOVA ŠUTIRALA BORU I UDARALA GA IZ SVE SNAGE! Milica nasrnula na bivšeg dečka, obezbeđenje ULETELO i odmah reagovalo! (VIDEO)

Milica Kemez i Bora Santana imali su još jednu standardnu raspravu nakon emisije, a na kraju je čak došlo i do fizičkog okršaja.

Naime, Kemezova je nasrnula na Boru kao nikada do sada, pa ga je ispred garderobera nekoliko puta udarila i šutnula. Obezbeđenje je odmah došlo do njih pa ih je razdvojilo.

foto: Printscreen/Zadruga

Posetimo, Milica Kemez je nedavno ustala za crnim stolom iz krenula da urla na Boru Santanu i tražila mu je da prizna sve o njegovom odnosu sa njenom sestrom Mirelom.

"Pa, sve ovo me je pogodile, sve što pričaju oko mene, ja ne mogu da spavam već sedam dana! Sve mi ovo pada teško, može da bude i da me grize savest, ali ne smem sebi da priznam. To je definitivno završeno, posle ovoga šta god da je istine, sve je gotovo! Ja sam shvatio da je ovo ozbiljna priča, a u ogledalo se gledam jer imam podočnjake. Ja ne želim da neko pomisli da sam ja nju želeo da ukanalim", rekao je Bora.

foto: Printscreen

"Je l' ste vi retardirani? Mene svi ovde osuđuju jer ja brinem da li je jeo ili ne, a svi ga tešite kada plače, a ja kad plačem meni pričate sve najgore! Ustani i sve reci, nemoj više da me mučiš i da mi ostavljaš prostora da ne znam da li je istine ili ne, a plače da bi ga neko žalio, ili što je možda sve uradio, a možda i jer nije! On je meni plakao u krevetu, i rekao kako nije istine, i kaže da ona uđe ovde. Ja ne znam šta se radi ovde, hoćete da poludim! Ja njega volim, i ne mogu da prihvatim da je to sve istine, gledate me kao jadnicu - rekla je Milica.

Kurir.rs/M.M.

Kurir