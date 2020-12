TOMOVIĆ UNIŠTIO MISICU PRED SVIMA: Jovana pokušala da bude IZNAD SITUACIJE, ali ju je poznanstvo sa Crnogorcem UKANALILO (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević pred svima je govorila o odnosu sa Vladimirem Tomovićem.

Posle pitanja Filipa Cara tokom nominacija, počele su i prozivke ostalih cimera, pa je Jovana pojasnila:

"Što se mene tiče, mislim da sam lično ispala fer, jer se niko ne pita da li je fer pričati o junaštvu i pričati priču da sam ja zaljubljena u njega, zna da sam zauzeta i nikada nisam pokazala da sam zaljubljena u njega. Ja sam dobro, boriću se sa svim osudama, jer nijedno delo koje može da utiče na moju vezu se nije dogodilo. On tri meseca radi neke stvari koje meni apsolutno ne odgovaraju", rekla je Jovana.

"Da li tebe Vladimir održava u rijalitiju?", ubacio se Janjuš.

"Ne, što sam ja u centru pažnje, zato što vi skačete na mene. Bude klip, sačekajte da odgovorim, pošto je meni pitanje upućeno. Ako želite, nemojte mi više postavljati pitanja o Tomoviću, pa ću da ispadnem, je l' možemo da se dogovorimo?", uzvratila je Ljubisavljevićeva.

"Ti kažeš kako tebi to ne odgovara i ja ti verujem, ali od kada je on zaigrao igru, pominje se tvoje ime i prezime, on je zavrteo priču", ubacil se Ivana Šašić.

"On je proučio moje psihiloško stanje, on je rekao da je neka druga devojka u pitanju, da bi pala. Ja bih volela da ga nema, jer mislim da ja imam šta da pokažem, a da nije ljubavni odnos. Ja sam sada rekla šta sam imala! Ja bih ga poslala kući da mogu", dodala je Jovana.

"Jovana ti kao sama, devojka koja je vaspitana, ti nisi neko ko se ističe, ti nisi neko ko bi se isticao na neke... Nebitno, sedela bi tu neki period, a ovo bitisanje i priča, iako tebi nije prijala, je zahvaljujući njemu. Ti si sada poznata i dali su ti lisica i misica, nebitno, ali za šire narodne mase ti si Jovana Ljubisavljević misica", rekla je Šašićka.

" Priča traje i traje ovde! Vladimira je svaka devojka izdala, prodala, ali se posle vratila. Svaka se ponašala kao ti, upalila si mozak, imaš rijaliti mozak, nisi jedina! Ovo sa čestitkama večeras je katastrofa", zaurlala je Matora.

"Samo jednu rečenicu da kažem, ne mogu ni od sebe da pravim boljeg čoveka, a ne od drugih ljudi, ali činjenica da sam od nje napravio mnogo boljeg rijaliti igrača, da je ostavila mene, niko se ne bi upalio, ali je mene poslala i svi se se upalili", spustio se Tomović misicu.

"Ona nije smela ni da kaže ništa, prošlo je četiri meseca da bi ona rekla da se poznaju, mi smo prvi put čuli juče! Zamisli ti to!", povikao je Kristijan.

"Pitajte njega kako je on mene našao, nisam ja njega!", pravdala se Jovana.

