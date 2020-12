KIKI REŠIO DA POMOGNE MILJANI: Osamili se, pa joj objasnio šta MORA DA URADI! Kulićeva sluša kao da joj je tata! (VIDEO)

Miljana Kulić je sedela sa Kristijanom Golubovićem i njih dvoje su razgovaraili o njoj i njenom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom.

"Miko, moraš da se uozbiljiš, ne ide to tako. Širiš noge, je*ete se, zatrudniš a onda na kiretaži. Ne smeš to. Moraš da vidiš da li je on pravi za tebe. Moraš da vodiš računa", pričao je Kristijan,

"Jao, ne znam, moram da se menjam, Kiki", pričala je Miljana.

"On je hteo da te iskoristi, da se šlepa uz tebe", rekao je Kristijan.

Podsetimo, Miljana je nedavno abortirala Zolino dete, pa je opisala to traumatično iskustvo. Kulićeva je tada pričala kako čitava dva minuta uopšte nije disala, kao i da je bila pod velikim stresom.

Otkako se vratila, Miljana nije pričala sa Zolom, pa je kasnije ušla i njena majka Marija Kulić kako bi je sačuvala od bivšeg dečka.

