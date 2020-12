NADEŽDA I TOMA PONOVO U ŽESTOKOM KLINČU! Svađa kulminirala, Biljićeva mu poručila da je TEK SAD pokazao kakav je bio NAPOLJU!

Bora Santana je najavio svog narednog gosta, a to je Mišel Gvozdenović za kog je domaćin imao zanimljiva pitanja!

Međutim, ono što je nakon gostovanja Tome Panića usledilo jeste svađa sa Nadeždom Biljić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni je život preseo zbog tebe, kako si se ponašao prema meni - rekla je Nadežda kroz suze-

- Ovakva si bila tokom celog našeg odnosa. O meni nikada ništa lepo nisi rekla - napao je Toma.

- Ja sam govorila lepo. A ti si mi govorio da te Ivana zvala na ručak - pravdala se Nadežda.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nemoj to da pominješ sada - rekao je Toma.

- Prestani da kalkulišeš i manipulišeš - dodala je Nadežda.

- Dobro, za sve sam ja kriv, i za to što smo bili zajedno - nastavio je Toma.

- Pa kaži da se kaješ! E ovakav si bio napolju - rekla je Biljićeva.

Nakon pesme koju je najavio za Milicu Kemez, a koja je ujedno bila kratak predah, Bora Santana je najavio današnje teme koje će prečešljati tokom današnje emisije. On je pomenuo žurku od sinoć, ali i dešavanja tokom cele nedelje kao što je ulazak Nadežde Biljić koji je izazvao burne svađe sa njenim vanbračnim suprugom Tomom Panićem sa kojim ima dete.

- Vuče, ti si sve ispratio, sve se odmotava, Paula je iznela neke stvari, Nadežda je onako reagovala, šta ti misliš da li će ona reći sve na kraju? - pitao je Bora.

- Paula je mudro ćutala, ne znam da li je to bila strategija. I mi koji se bavimo životima zadrugara nismo znali za to, što znači da ni sa kim to nije podelila, jer se sve sazna za tren oka. Nadežda je bila iznenađena, ali nakon toga sus e strasti brzo smirile. Ne verujem da Nadežda igra igru, i da je sve dogovoreno. Neki kažu da žele da se ponovi priča "Kija, Sloba, Luna". Da je tako, deluje morbidno, a Nadežda nije takva osoba. Ja razumem da oni žele da se ispeglaju stvari zbog deteta, ali preko nekih stvari ne sme tako lako da pređe, jer će Toma to iskoristiti - rekao je Vuk, potom je Nadežda došla u radio.

foto: Pritnscreen

