NOVI OKRŠAJ MAJE I JANJUŠA! Ona još jednom zakrvila sa njim, pa mu poručila: I tvoje dete će neko da vređa, SVE ĆE DA TI SE VRATI!

Došlo je do još jedne drame između Maje Marinković i Janjuša danas, a ona se žestoko obrušila na njega.

- Iživljavaš se nada mnom, ja se odrekla oca zbog tebe. Sram te bilo, g*vno - poručila je Maja.

- Mrš, bre - rekao je Janjuš i sklonio se od nje.

foto: Printscreen/Zadruga

- I tvoje dete će neko da vređa tako. Sve će da ti se vrati u životu - dodala je ona.

- I treba da te vređa - odbrusila joj je Mina, koju je Car grlio.

- Mene ćeš da marširaš. Dozvoljavaš ovom mamlazu kome smrde noge (Zoli) da me vređaš. I šta mi ti Mina pričaš, ne zna se ko je gori - nastavila je Maja.

Inače, Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš ne prestaju da intrigiraju javnost svojim turbulentnim odnosom. Danas je došlo do provokacija i svađe između njih, a u sve se umešao i Lazar Čolić Zola.

Naime, Maja je prebacila Janjušu što je krenuo da je spaja sa Nikolom Đorđevićem, pa je krenula da mu zamera ostale zadrugarke. Maja posle svađe nije htela da pusti Janjuša da ode od nje.

On je pokušavao da je strgne sa sebe, a ona ga je u jednom trenutku i uštinula. Janjuš je još jednom pokušao da ustane, ali Maja mu nije dala, a onda je došlo do nove drama kada je on ustao. Ovu svađu prekinulo je pismo Velikog šefa.

foto: Printscreen/Zadruga

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir