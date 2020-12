TAKI ULAZI U ZADRUGU DA RAZDVOJI MAJU I JANJUŠA: Kada uđem i kažem mu dve reči, sam će se skloniti od NJE! Nikad mu NEĆU OPROSTITI

Radomir Marinković Taki, ulazi u "Zadrugu 4" da svoju ćerku, Maju Marinković, rastavi od Marka Janjuševića.

"Jedini način da razdvojim Janjuša i Maju jeste da uđem u "Zadrugu". Znam da je to teško, jer ni Anabela nije uspela da odvoji Lunu od Marka, ali ja ću pokušati da odvojim Maju od Janjuša", rekao je Taki i dodaje da bivšem košarkašu nikada neće da oprosti što je digao ruku na njegovu ćerku:

"Nikada neću podržati Majinu vezu sa Janjušem zato što ju je pretukao. Ne branim svoje dete jer ona ume da bude i te kako drska, ali je problem Janjuševo ponašanbje. Kada uđem i kažem mu samo dve reči, sam će se skloniti od Maje."

Taki je ubeđen da Janjuš ne voli njegovu ćerku iako se zbog nje razveo od Ene:

"On igra dvostruku igru. Osetio je da je Maja zaljubljena i to koristi. Prvo joj govori "Glupačo i ludačo", a posle "Dođi da se grlimo i ljubimo". Janjuš je za mene indijanac. Kada sam ja bio mangup, on se nije rodio. Folirant jedan običan. Seljačka džukela" besan je bio Marinković.

Taki objašnjava zašto je veza njegove ćerke osuđena na propast:

"Maja je u rijaliti ušla kao beogradsko dete. Zgodna je, atraktivno se oblači i Janjuš ju je takvu i upoznao. Ali njemu sada odjednom smeta što je Maja takva. Ne može on nju da promeni, već da je takvu prihvati.

On smatra da je Maja nezrela za brak, a mogućnost da postane deda, automatski odbacuje:

- Maja i Janjuš su dve budale! Njihov odnos je bolestan! Moju ćerku dete ne zanima. Ona neće ni mačku da ima, a kamoli bebu - dodao je Taki.

