MILJANA NJIHALA KUKOVIMA NA SCENI, A ONDA JOJ JE MAJA NIKOLIĆ OČITALA LEKCIJU: Nemoj da ideš u propast, skloni budale od sebe!

Miljana Kulić, Milica Kemez i Jovan Cvijetić Cvele izveli su pesmu "Bato bre" na Zadrugoviziji. Od starta Miljana Kulić je pustila svoj glas i vatreno zanjihala kukovina na sceni, dok je Cvele sedeo na stolici u kostimu Deda Mraza. Milica je takođe pevala, ali i grala trbušni ples u crvenoj haljini i otkrivenih grudi.

Stručni žiri je jedva dočekao da prokomentariše njihov nastup.

- Ovaj igrokaz sto nijansi Miljane mi se doapo. Miksi, svaka čast, lepa si, počela si da mršaviš, tako nastavi. Cvele, na visini zadatka. Lep ti je bio ovaj kostim Deda Mraza. Milice, svaka čast, želim ovakve trbušnjake. Ludilo su - rekao je Dejan Milićević.

- Trebali ste samo na kraju da Deda Mrazu pocepate košulju. Jedna s jedne, a druga s druge strane, a ti ne znaš koji ćeš bato! Interesantni ste, imate dosta vremena tamo i onda izađete ovde i odradite to. Zadrugovizija je velika stvar - rekao je Gazda Paja.

- Meni ste bili super, na Miljanu smo navikli, ali Milice ti si moje otkrovljenje danas. Ti blistaš ove sezone. Sve je bilo super - rekla je Ljupka.

- Miljana daje maksimum, ti si autentična i samo tako nastavi. Ti si jedina koja može da se suprotstavi svakome i Zoli i Kristijanu... Jedino, poslušaj svoju mamu. Ti i tvoja mama ste tandem, to ludilo, to čini rijaliti. Nemoj da se uklapaš u ostale zadrugare i samo se sklanjaj od ljudi. Neću komentarisati tvoje izbore, svi smo mi imali to, samo nemoj da ideš u propast, budi dostojanstvena i skloni budale od sebe - rekla je Maja.

- Hvala Majo puno, izvini za prošli put, tada sam popila pivo. Ja sam odlučila da slušam mamu do kraja života - rekla je Miljana.

