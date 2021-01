PODSEĆA ME NA MACU DISKRECIJU, UZALUD KOPIRA ANU KORAĆ! Miljana uništila Maju Marinković, a onda progovorila o Janjuševim POROCIMA

Miljana Kulić tokom prethodne večeri bila je veoma raspoložena, te je istakla da se odlično oseća.

Pored toga, Kulićeva je i te kako imala inspiracije da oplete po cimerima.

- Da kucnem u drvo, nikad nisam bila srećnija, zadovoljnija, ne znam šta se dešava. Presrećna sam, ne sećam se trenutka u životu kao poslednje dve nedelje da sam ovoliko srećna bila. Terapija je pogođena, doktoricu ne treba da menjam - započela je Miljana.

Ona se prvo dotakla Maje Marinković i njenog ponašanja u Beloj kući.

foto: Pritnscreen

- Želim da krenem od Prcka i Žaklina. Ja sam verovala Maji, nikad mi se nije desilo da me neko tako zezne. Ja sam mislila da je ona zaljubljena, a da se on igra i iživljava na njoj jer je sve izgubio zbog nje. Međutim, ona je za jednu noć sve promenila. Nije prirodno. Valjda patiš za nekim, prođe neko vreme. Zamisli ti to, danas jedan, sutra drugi. Očigledno nikad Janjuša nije volela. Ne znam da li ste primetili, malopre sam bila u pabu kod Kristijana, idem tamo često. Ja se sa Aleks družim u poslednje vreme, podseća me na Macu Diskreciju, mnogo mi je dobra. Maja mi kaže malopre da se družim sa Aleks i Janjušem da bih je pravila ljubomornom i kaže: "Je l tako, Čorbice?". A ja joj vratim: "Zamisli započneš vezu u rijalitiju, a niko te ništa ne pita, nego su bitnija stopala i Monikine dlačice". Nju je toliko pogodilo što nije imala pitanja. Primetila sam isto, ulazi u spavaću sobu i gleda da li je Janjuš gleda, pa priča Čorbi, pa gleda da li je Janjuš gleda. Ako je osveta da budeš sa drugim... Meni bi se to zgadilo. Janjuš sam kaže, vreće će pokazati. Ja verujem da nema e od emocija, da radi u inat Janjušu, da je mislila da će da reaguje na klipove. Ja sam ponosna na Janjuša. Janjuš ako je iole pametan, kada Čorba ostavi Maju, da ne nastavi sa njom kad mu priđe - ispričala je Kulićeva.

foto: Pritnscreen

- Maja apsolutno sve kopira Anu Korać, ja sam to prva primetila. Kopija, samo što je Ana lepša, ima manire... Ana zna i da sedne i da se nasmeje i da ruča, ima držanje i ponašanje. A Maja kao neka niža klasa, kineska kopija Ana Korać. Ona bi volela da bude elitna gospođica, da bude u centru pažnje, najlepša, ali ne pomaže. Kupila je sve isto kao Ana Korać - dodala je Miljana.

- Janjuš je sklon porocima, ima želju za adrenalinom. Voli sve što je novo, neizvesnost. Na tome treba da poradi. Njemu treba nešto da se digne. Ne medikamenti, sve će doći na svoje - istakla je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

Kurir