NAJBRUTALNIJE TUČE U ZADRUZI! Kristijan ščepao Janjuša za glavu, obezbeđenje ih jedva razdvojilo! A majka ćerku ČUPALA ZA KOSU!

U "Zadrugu 4" uselile su se mnogobrojne ličnosti sa različitim karakternim osobinama, a ima i onih koji su se na neki način istcali. Među njima su Kristijan Golubović, Vladimir Tomović, Miljana Kulić, Marko Janjušević Janjuš i drugi.

Tuče nisu izostale ni u ovoj sezoni, a ovih nekoliku su do sada obeležile četvrtu sezonu rijaliti programa Zadruga.

1. Kristijan Golubović i Marko Janjušević Janjuš

Kristijanu je smetalo to kako se Janjuš ponaša prema Maji Marinković, pa je posle njihove svađe intervenisao što je eskaliralo i pretvorilo se u fizički sukob.

Golubović je držao Janjuša za glavu i palčevima pokušavao da mu povredi lice i da mu dopre do očnih jabučica, što je veoma bolno, ali nije uspeo jer su ubrzo bili razdvojeni.

2. Marija Kulić i Miljana Kulić

Tokom novogodišnje žurke u "Zadruzi" došlo je do žestokog okršaja majke i ćerke, Miljane i Marije Kulić.

Naime, Kulićeva je tokom noći spopadala muškarce u kući, te je Marija pobesnela zbog toga i pokušala da je urazumi.

Međutim, kako nije uspela rečima, počela je da je čupa za kosu, a obezbeđenje i zadrugari su ih razdvojili.

Marija je zatim krenula da prati svaki Miljanin korak, a ona je bežala od nje.

3. Nadežda Biljić i Kulićke

Odnos Marije i Miljane Kulić sa Nadeždom Biljić zbog Tome Panića se promenio, pa je pevačica napravila haos.

U jednom trenutku obezbeđenje je moralo da reaguje.

"Meni je ovo toliko smešno, Miljana nekome priča o moralu!", rekla je Nadežda.

"Svako ko je hteo, spavao je sa tobom, i ti meni nešto pričaš! Miki, Čolak, Toma i molim te da mi ti ne poričaš o moralu, ja sam ovde moralna gromada za sve vas", rekla je Miljana.

"Ona je mene zvala u tri ujutru na fiksni i nije htela da me ostavi na miru, to je radila i Mišelu! Ona je zvezda i neka priča, ona je molila da Baneta i Bora budu sa njom, i jahala ih je ali kao "rijaliti!". Miljana mnogo stvari o tebi znam nemoj da me vučeš za jezik, oralno si zadovoljavala kamiondžiju da te vozi na nastup Darka Lazića", rekla je Nadežda.

4. Fran Pujas i Tara Simov

Fran Pujas nasrnuo je na Taru Simov, a obezbeđenje je moralo da reaguje. Kako je Tara Simov ispričala, Fran ju je gurnuo na krevet kako bi on prošao, što je nju iznerviralo.

- Šta me guraš? Sve vreme me gura! Rekla sam ti da mi se ne obraćaš! Smrade smrdljivi! - urlala je Tara.

- Nisam je bacio, samo sam je pomerio ovako. Trpim je već tri meseca. Čupa me za kosu. Ide i unosi mi se - rekao je Fran.

Veliki šef je kaznio je žestoko Pujasa zbog nasilja.

