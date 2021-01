TVOR JE ZA NJEGA MALO DETE, ON JE BOŽE SAČUVAJ! Kristijan opleo po Zoli, ispred svih ga je ISPROZIVAO kao nikad! VIDEO

Tokom nominacija ukućani Bele kuće birali su između Lazara Čolića Zole i Ane Bulatović, a potom su ih komentarisali.

Kristijan Golubović među prvima je dao svoje mišljenje o cimerima, a Zolu nije štedeo.

- Počinjem od Ane, imali smo jedan mali sukob i jedino imam zamerku kada je Čorbu ostavila sa malim budžetom. Iskrena je, dobra je, i fizički je bolja od mnogo devojaka ovde, i pazi šta radi nemam zamerke i jako je energična i iskrena! Zola, on je sačuvaj Bože, da počnemo pre jedno dva meseca oko sedam ujutru je ušao u kupatilo polu znojav, i pitao me je da li može da vrši nuždu, i kada je obavio nuždu oni su mene odlepljivali sa pločica i on je smrtonosan i apelujem na narod ako ga vide u toaletima, da se klone jer je tvor malo dete. Našao je priču posle Miljane i imaće najkraću ulogu u filmu, u istoriji filma i on je jako lenj, a u filmu će umreti i njega nominujem, neka šamara paradajz dok ne pocrveni - rekao je Kristijan.

- Ja ću krenuti od Zole, on se meni našao i imamo dobar odnos imali smo nesuglasice, ali je sada sve dobro. Spremamo se da idemo negde za leto, a za Anu mislim sve najlepše i ona je srčana i vredna, Zolu nominujem da se napuni na sto posto - rekao je Nikola Đorđević.

- Malo sam umoran jer smo snimali, ja nemam šta da dužim Zola mi je najdraži i najomiljeniji i stalno smo se i napolju čuli, nemam nijednu ružnu reč da kažem i verujem mu i mogu da se oslonim na njega! Za Anu takođe nemam šta loše da kažem, u njihov odnos neću da se mešam a ona je super uticala na njega, uz nju je postao nešto što je trebalo da bude odavno i žal za tim ima i njegova bivša, i Ana je dobra devojka i pokazala se kao moralna i pravična! Ja nominujem Anu - rekao je Vladimir Tomović.

