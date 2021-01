NE TREBA MI BLAGOSLOV OD MILJANE! Zola i Ana progovorili o svom odnosu, Čolić zabrinut: Bilo bi mi gore nego u PROŠLOJ VEZI! VIDEO

Ana Bulatović i Lazar Čolić Zola prethodnih nedelja su sve bliži. Ana je odgovorila na pitanje zašto je rekla Zoli da ne želi da je Miljana Kulić pominje, a potom su se oboje osvrnuli na svoj odnos.

- Da rekla sam to u svađi i rekla sam da je njihov odnos cirkus, i da ja neću biti u tome i pre sam to rekla i stojim iza toga i neću da budem deo cirkusa! Mi smo drugari i nema nekog bližeg kontakta, i znam da je rekla da možemo da budemo zajedno i ne treba mi blagoslov od Miljane jer se ja nje ne plašim! Mi smo se šalili na razne teme, ali nikada nismo rekli da ćemo ući u vezi i posle je krenula priča, i videli smo da to nisu shvatili mako šala i da nismo trebali da se šalimo. Jesam spremala sam mu, jer Zola brine o meni i bio je u izolaciji, i svakome bih spremila doručak i jesam se brinula i jeste mi drag, nisam ravnodušna - rekla je Ana.

- Ja se nisam zaigrala i ja sam neko ko je konfuzan, ali se nisam igrala sa Zolom i sve je krenulo spontano i u hotelu dok smo bili pričali smo o spoljnopm svetu, ali se nismo muvali da bih ja njega zavlačila ili se igrala sa njim - dodala je Ana.

- Prvo lažeš ovde, kao prvo u našem odnosu nismo pominjali da li ćemo se muvati ili ne, a nije bilo da nikada nećemo da se muvamo! Rekli smo da ćemo videti i ja mislim da je to nešto normalno, i kada kaže da ćemo da vidimo to nije ni šala, posebno za nas dvoje. Ja ne znam, ona kada ustane ja se utripujem da ona mene ponižava i ne znam šta da kažem više! Ja kada bih ušao sa njom u neki odnos, to bi bilo gore nego u prošlom. Njen doručak nisam ni probao, ali mi je spremila večeru i bila je super baš sam se najeo - rekao je Zola.

