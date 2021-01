DOČEKALA SVOJIH PET MINUTA I NAJAVILA TUŽBU! Aleksandra Nikolić sasula Maji sve u lice, pa pred milionima izjavila: Ja nju MRZIM!

Zadrugari biraju između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša. Na red da nominuje je došla Aleksandra Nikolić, koja je jedva dočekala da kaže šta ima.

foto: Printscreen/Zadruga

- Janjuš je osoba koja poznaje moju porodicu, moju sestru, družili su se. On je jako dobar čovek. Nije mu trebala vaza sa Majom, jer ga ona nije nikada volela, samo je jurila kadar. Između nas dvoje nikada ništa nismo imali. On je meni jako drag, i nikada ga naću poslati u izolaciju - rekla je Aleks, pa krenula da komentariše Maju:

- Maja i ja smo se dužile prošle godine, dok ona nije krenula da priča svašta o meni. Ja nju mrzim, ona je meni vređala majku, moju porodicu. Kada izađem odavde, tužiću je. Ona je osoba koja nema srama, njoj puštaju klip se*sa, a ona se smeje. Ne brine o roditeljima, niti šta oni misle o njoj. Šaljem je u izolaciju i to je to - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Maja i ja smo se družili i Zadruzi 2, a onda kada je ušla u Zadrugu 3 isprozivala je sve devojke, a onda završila u krevetu sa likom. Ona je osoba koja svakog vređa, a ona to sama radi. Stalno je mislila da imam nešto protiv njenog i Janjuševog odnosa, ona je njemu sve zamerala, pa čak i izlazak sa njegovom detetom. Janjuš se trudio oko nje, ali nije uspeo da se umiri. Ona će i posle ovoga sa Čorbom prići Janjušu sa pričom da je to bila osveta i da je to radila namerno, ona je takva. Ne mogu više da je koristim. Za razliku od nje, Janjuša volim i cenim jako. On je sada nov čovek, procvetao je, svaki dan je sve bolji i bolji. On se druži sa normalnim ljudima. Ne mogu njega da šaljem, slaću nju naravno - rekao je Zola.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir