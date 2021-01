GAZDA ME JE DRŽAO 5 DANA ZAKLJUČANU U STANU! Aleksandra otkrila sve detalje AFERA, otvoreno govorila šta je sve RADILA!

Aleksandra Nikolić pričala je sa Markom Đedovićem i otkrila mu sve o svojoj najmračnijoj tajni, koju je nedavno izneo Kristijan Golubović. Ona je ispričala kako ju je jedna od mušterija u klubu gde je radila u Švajcarskoj pretukla, a posle toga je bila zaključana u stanu pet dana. Đedovića je zanimalo i šta se sve dešavalo u Bujanovcu.

- Komšije su prijavile dreku, viku, došla policija, ja se pravim da ne znam engleski, posle toga me je gazda me je zaključao u stanu, pet dana mi nije dao da izađem. Samo do pumpe da kupim nešto. Ja ti se vratim posle na posao, kad za šankom sedi taj... Namerno je došao. Bila sam tu još 15 dana, posle toga sam otišla kući. Posle sam videla slike, svuda sam imala modrice - govorila je Aleks.

foto: Printscreen

- Što nisi rekla policiji? - pitao je Đedović.

- Udarili bi mi zabranu na Šengen, ne bih mogla da putujem, jer sam radila na crno. Posle sam se razmišljala kako da mu vratim, ali Bog će da mu vrati - dodala je Nikolićeva.

- A u Bujanovcu? - pitao je Marko.

- Tamo ima ludaka. Oni se vrate tako iz Evrope, dođu u lokal, odmah ti pričaju da te vole, da su zaljubljeni - nastavila je Aleks.

- A kakvu muziku puštaju? - pitao je Marko.

- Pa i našu i njihovu, muzika ispiranje mozga, svako noć isti repertoar. Dođe neka pevačica, peva pesme ove što se slušaju, Stoja i tako to. Svi se vesele. Ti, Marko, to da vidiš, ti bi se up*šao od smeha - odgovorila je Nikolićeva.

foto: Printscreen

- Ja kad bih vas predstavio, mislili bi da ste Naomi Kembel. J*bu Miljanu, misle Naomi Kembel. Tebe bih kao Kim Kardašijan predstavio - rekao je Đedović.

- Ali tamo u Švajcarskoj gde smo Milica i ja radile, tamo je kulturica. Ali su sve oženjeni i fizički onako. Nikada ne bih imala nešto sa njima - odgovorila je ona.

- Pa nude 10.000 evra - dodao je Marko.

- Meni nisu nikad. Ja sam imala u Švajcarskoj dečka, ozbiljan dečko, imao je svoju firmu, 34 godine, lep dečko - govorila je Aleks.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir