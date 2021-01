REKLA MI JE DA ĆE SE UBITI KAD JA UMREM! Marija Kulić tvrdi da je Miljana ZAVISNA od nje, Đedović ju je SASEKAO jednom rečenicom!

Marija Kulić je ovog poslepodneva Marku Đedoviću prepričala razgovor sa Miljanom Kulić koji su vodile povodom njenog pomirenja sa Lazarem Čolićem Zolom, pa se dotakla njihovog života napolju.

"Previše je zavisna od tebe, neka pogreši, pa šta! Treba da je pustiš da se osamostali, ti si joj ovo napravila, pusti je", komentarisao je Marko.

"Pa grešila je. Terala me je da zovem letos Zolu da idu na bazen, jer nije hteo da ide sa njom. Ja ga zovem, a on neće. Onda me zove da mi kaže da on neće da izbaci đubre. Reko pa da dođem ja da vam izbacim", jadala se Marija.

foto: Pritnscreen

"Nemoj ti da je rešavaš probleme, sama nek rešava. Pa jel ona tebi rešava probleme sa Sinišom? Da te udara kola sutra, šta oni da rade?", pitao se Đedović.

"Ne bi znala da živi. Ona me pita da li me još uvek sekira, ja joj kažem ne. A ona mi kaže: "Samo da znaš, kad ti umreš, ja ću istog momenta da se ubijem". Ja je pitam da li je normalna, a dete. A ona kaže da ne može drugačije", otkrila je Marija.

Kurir.rs/I.B.

