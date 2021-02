SLEPCI! ONA LOPOV, ON OKORELI KOCKAR! BEŽE IZ NIŠA JER ĆEMO SVE SAZNATI: Marija uletela u emisiju i obračunala se sa ZOLOM! VIDEO

Bora Santana je pozvao Lazara Čolića Zolu u radio emisiju u rijalitiju da prokomentariše to što su se Miljana Kulić i on vratili kocki, a u emisiju je utrčala i Marija Kulić, koja nije mogla da ga sluša.

"Dobro veče svima, pozdrav za sve. Nismo izgubili 12.000, nego oko 2.500 dinara. Ja sam oko 4 puta seo za onaj sto za ove tri sezone. Miljana je htela malo da igramo, pa smo se zaigrali. I njenoj majci treba da bude, da bude srećna, bolje da odigramo koju ruku, nego da se svađamo", istakao je Zola.

foto: Printscreen

"Moram da se ubacim, za rulet stolom se ne sedi bez para, zato do sada nije sedeo. Naravno da je seo kad je dobio od Miljane i izgubio sve, kao i inače. Dokazali su da su okoreli kockari. Ona je lopov, a on je kockar koji će sve da potroši. Da li si ostavio 1.000 dinara za kupovinu sledeće nedelje?", upala je Marija.

"Ja se ne ubacujem u tvoje teme", dodao je Čolić.

"Oni su jedni slepci koji potroše sve, pa posle kukaju. Tako su uzimali i od njegovog menadžera, pa im vraćaju sa kamatom. To je zelenašenje, pisalo je da je on sada u zatvoru. Potrošili su mojih 7.000 hiljada. Ovo je interes i korist!", dodala je Kulićka.

foto: Printscreen

"Pustila sam vas, volite se, radite šta hoćete, samo sedi ovde, jer si došao da izdržiš do kraja. Iz tog razloga ću je pustiti. I napolju ću je pustiti. Prvi put ako vidim da ide gde ne treba... Miljana je završila u Hitnoj kada je prvi put uzela (kokain), on se zavukao u sobu. Popucali su joj kapilari. Drugi put isto u Derventi, jedva je krenuo sa njom do Hitne pomoći", nastavila je Kulićeva.

"Nikad nije bila u Derventi u Hitnoj pomoći", pravdao se Zola.

"Ja ako budem videla da je to ljubav, ja ću podržati. Ja bih zbog sreće deteta, iako je mimo moje volje, da oni budu zajedno... A napolju, je drugačije. Ja sam roditelj, znam da je moje dete lako manipulativno, zaulovo... Lakoverna je, naivna, ja kada sam svesna da imam tako dete, ne mogu da kažem neke stvari. Šta će da se desi kada potroši sve pare? Beže iz Niša jer znaju da ćemo sve da saznamo", dodala je Marija.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir