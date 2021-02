STEFAN IM JE ZADAO DOMAĆI ZADATAK, TOMOVIĆ JE KAO RANJENA ZVER! Osman Karić opleo za sve pare po Vladimiru zbog sina i misice!

Nakon sinoćnje izjaveVladimira Tomovića o odnosu sa Stefanom Karićem tokom nominacije mnogi pričaju i dalje.

Naime, Tomović je birao između bivše simpatije Jovane Ljubisavljević i Karića, te je o oboma izneo mišljenje i dotakao se svih sukoba, misli i osećanja koje ima o njima dvoje.

Tim povodom oglasio se Osman Karić, koji je bez dlake na jeziku izneo mišljenje i nije se suzdržavao da kaže šta misli o Tomoviću.

- Da me neko na ulici pita: ,,Izvinite da li znate koje Vladimir Tomović?" ne bih mnogo razmišljao da li je to neki pisac, pesnik, doktor, privrednik, političar, odmah bih dao odgovor: "da, znam, to je rijaliti igrač", rijaliti igrač u rijalitiju a čini se i u spoljnom svetu. Čovek bez mnogo emocija, empatije i mnogo bliskih prijatelja sem naravno njegove bliže porodice - priča on i dodaje:

- Što se tiče njegove sinoćne izjave, moram priznati da me je iznenadio, bio je sažet, odričan isključiv, ali opet neiskren. Birao je reči jer da je zaista rekao šta misli nominovao bi Stefana, mislim da se on pita Stefana bi poslao kuci već sinoć i to onako na brzaka bez da uzme svoju garderobu i stvari. Morate znati da taj čovek ne zaboravlja, njega je Stefan po nekim njegovim kodeksima, čojstvu o kome je sklon često da prica o sebi, izdao, a sad na neki način ponizio, povredio mu sujetu već evo drugi put. Prvi put kada se Stefan sprijateljio sa njegovim kako kaze "neprijateljem Mensurom" a sad po drugi put kada se zbližio sa Jovanom misicom u koju je navodno bio zaljubljen. Mislim da je Stefan tada mnogim muškarcima zadao domaći zadatak, nekim devojkama povredio sujetu, pa sebi navalio na vrat dosta neprijatelja. Stefan mora da zna da se Vladimir sada oseća kao ranjena zver koja može da ga napadne svakog trenutka - ispričao je Osman.

