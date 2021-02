ŠA POBEGAO OD TARE, PA SE SETIO ŽENE! Reper otkrio kako se ophodi prema supruzi Ivani: Sve karte na sto, NEMA LAGANJA ! (VIDEO)

Nenad Alekić Ša provodi vreme u izolaciji jer je nominovan za izbacivanje, zajedno sa Ivanom Marinković i Majom Marković. Reper se konačno odvojio od Tare Simov, pa se savetujući svoje cimerke u vezi sa momcima, prisetio i svoje žene Ivane.

- Sa mojom ženom samo iskreno, samo otvoreno,sve karte na sto, nema mazanja, laganja i to. Ja ne znam kako da se ponašam, smotan sam, neartikulisan, kada mi se neko baš sviđa. Čudan sam, odlepim. Mesecima neće da dođe kod mene, viđamo se i to, i vremena je trebalo da je dobijem, i da mi se preda. Mnogo vremena, a ne na silu. Rekla mi je : "Kad zaslužiš sve, pa polako". Ivana, kakva god da si, drži do sebe, i naći ćeš frajera da te drži ovako - rekao je Ša.

- Ja volim kad me neko savetuje - rekla je Ivana.

- Ja ti kažem iskreno, jer imam iskustva. Da bi dobila muškarca da ostane uz tebe, moraš da ga hladiš, sve polako, a ne da daš sve odmah polako - dodao je Ša.

- Šta voliš ti? - pitala je Ivana.

- Meni je mana savršenost. Volim tu nešto da ne valja, jer samo to ona ima. Ne volim prefrakavanje, budženje, to mrzim, nikad to nisam voleo. Nikada me takve devojke nisu privlačile, ja volim filmsku lepotu. Sećaš se kada sam ušao, kako sam te nazvao - objasnio je Ša Ivani.

