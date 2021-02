KRISTIJAN NASTAVIO DA VREĐA MONIKU: Ona je neumereno ždrebe, krade i ALJKAVA JE: Horvatova mu odmah ODGOVORILA! VIDEO

Ukućani Bele kuće tokom večeri su birali potrčke, ali i komentarisali aktuelna dešavanja na imanju. Tom priliokom su Kristijan Golubović i Monika Horvat ponovo ušli u raspravu.

- Kristijane, šta je sa Monikom, i ova nezahvalnost nakon svega što si uradio za nju - pitao je. voditelj.

- Ona neumereno ždere i krade tuđe stvari i aljkava je, blati pab! Ona je aristokratsko dete koje se napatilo, i znam koliko je propatila sa momvima i shvatam njeno okretanje ženksom polu! Ja se sećam kada je ona rekla da dolazi tamo samo da bi jela, i ona nikada neće moći da legne sa mnom u krevetu, a ona mi je rekla da ja ne mogu ni sa njom! Ona je htela da bije devojku zbog keksa od sto dinara- rekao je Kristijan.

- On je rekao šta bi radio lezbejkama, i to nije lepo! Katastrofalne reči mi je rekao, i ja to ne mogu da slušam. Kristijan nije šef ovde, i pab nije njegov i on mene omalovažava i stalno laže i priča budalaštine. - rekla je Monika.

- Šta je ona tražila tamo sve vreme, ako je on lažov? Sve je namerno radila, a on je nju štitio - dobacio je Đedović.

- Ja sam Neci rekla da Kristijan mora da se smiri, jer je ušao u sukob sa Kristijanom i rekla sam da mora da sačeka da se smiri a ja Kristijana nikada nisam ogovarala! Ja sam se razočarala u njega, i da se on ovako ponaša prema devojkama to je katastrofalno - rekla je Monika.

