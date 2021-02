DANIJEL OCRNIO ZADRUGARKE! Miljanin bivši ih nazvao MRTVIM BUBAMA: Ja sam šokiran koliko su LENJE, sve momci spremaju! (VIDEO)

Danijel Višić, Nenad Aleksić i Fran Pujas su sedeli i razgovarali o devojkama iz Bele kuće, i komentarsali koja je vredna.

- Ove žene ovde uopše ne kuvaju, samo smo mi u kuhinji! - rekao je Ša.

- Ma da, užasne su. Paulu nisam video dva puta u kuhinji! Bukvalno sve momci spremaju, kao mrtve bube su ja sam šokiran koliko su lenje. 'Ajde da se cele noći j*bu pa da su umorne - rekao je Danijel.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sve i da hoću, ja ne znam sve da kuvam - dodao je Danijel.

Inače, Miljana Kulić odlučila je da progovori o sukobu sa Danijelom Višićem, nakon što je on izneo svoju stranu priče o raskidu.

"Meni je počeo da govori kako njemu treba domaćica, kako ja ne znam krompir da oljuštim, kako me nije sramota, šta me je majka naučila. Ja sam mu rekla da ne želim ničija majka da budem, niti da u rijalitiju budem domaćica, ovde sam da pravim šou, domaćica ću biti kada se udam. Onda je počeo da priča kako devojke lude za njim, pa ga mole, da je bio sa starijim devojkama, sve devojke je ovde ponižavao, otac mu je rekao da ne bude sa MInom Vrbaški i Majom Marinković, rekao je da su one k*rvetine...", pričala je Miljana.

