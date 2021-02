BOLJE DA SE NIJE IGRAO SA MIKSI KULIĆ! MILJANA IZNELA PRLJAV VEŠ: Danijelu je uzela majicu i napravila BIZARNU STVAR (VIDEO)

Miljana Kulić odlučila je da progovori o sukobu sa Danijelom Višićem, nakon što je on izneo svoju stranu priče o raskidu.

RIjaliti zvezda počela je da vređa Danijela.

foto: Printscreen

"Meni je počeo da govori kako njemu treba domaćica, kako ja ne znam krompir da oljuštim, kako me nije sramota, šta me je majka naučila. Ja sam mu rekla da ne želim ničija majka da budem, niti da u rijalitiju budem domaćica, ovde sam da pravim šou, domaćica ću biti kada se udam. Onda je počeo da priča kako devojke lude za njim, pa ga mole, da je bio sa starijim devojkama, sve devojke je ovde ponižavao, otac mu je rekao da ne bude sa MInom Vrbaški i Majom Marinković, rekao je da su one k*rvetine...", pričala je Miljana.

foto: Printscreen

"On mi je rekao da nije navikao da spava sa devojkom ovako, da zbog toga nije imao erekciju! Ja kada sam počela da se zaljubljujem, ja znam ono što sam rekla Stefanu, ja njega neću da ponižavam. Rekao mi je da ako ne ustanem do 11 časova, da smo završili", pričala je Kulićeva.

"Ja sve moram da demantujem, kakva laž!", tvrdio je Višić.

"Na papiru mi je zapisala i molila me da imamo odnose. Videćete, napisala je: "Molim te da imamo večeras s*ks, jer me cela kuća ismejava", otkrio je Danijel.

"Klipovi izlaze, videćete, ja ne nameravam nikome da se pravdam. Došla sam da kažem sve ovde, da je rekao za svaku devojku da je k*rva, da mu je otac rekao da ne bude sa Minom i Majom. Da, jesam mu majicu (obrisala o d*pe), ništa bolje nije zaslužio", istakla je ona.

foto: Printscreen

"To vam govori koliko je poremećena, normalna osoba ne može da briše d*pe majicom i donosi ovde", rekao je on.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir