ČORBA NE ŽELI DA SE POMIRIMO, A POSLE JANJUŠA SU OSTALI TRAGOVI! Maja otvorila sve karte o svojim emocijama i otkrila veliku TAJNU

Drvo mudrosti je želelo od Maje Marinković da sazna šta se sve dešava sa njom poslednjih dana, s obzirom da njeno raspoloženje varira.

- Trudim se da neke stvari u potpunosti zaboravim. Malo više imam od drugarskog sa Čorbom, sve mi se skupilo ovih dana, ne znam ni ja više - počela je Maja.

- Nekako nisam baš srećna, sve neke greške kao da su mi sad došle na naplatu, mislim da kad mi se glava ohladila, tek sada sam svesna. Ne znam šta treba da se desi da bih se podigla i bila srećna. Možda mi se taj brzi odnos sa Čorbom obio o glavu. Ne mogu da kažem da sam bilo šta uradila namerno. Na momente mi teško padne sve to, ali moram da idem dalje. Par dana sam loše i ne osećam se dobro, iskreno - nastavila je ona.

Drvo je htelo da zna i šta se dešava sa njenim emocijama prema Janjušu.

- Ne mogu da kažem da ja njega i dalje volim, ali ostali su tragovi, to jeste. Ne bih mogla da uradim neke stvari sa nekim drugim, da i dalje volim. A što se tiče Čorbe, sviđa mi se, ta energija, imamo sad drugarski odnos. Tu negde imam osmeh na licu. Nemam emocije, prema Janjušu je ostala neka navika, a sa Čorbom sam prerano krenula taj dublji odnos, mislim na se*s. Ja sam pored njega srećna, i volela bih da se tako nešto nastavi - rekla je Maja.

- Kada se setim koliko smo mnogo toga prošli, i da smo imali i dobre i loše situacije, a onda je on ispao u nekim situacijama nekorektan, kada nije hteo da mi prizna. I onda sam ja napravila katastrofu - rekla je Marinkovićeva.

- Misliš da je on spreman da ti to oprosti? - pitalo je Drvo.

- Ja ne bih volela, jer smo mi kobni jedno po drugo. Sa Čorbom mi je lepo, i ne bih da se vratim na staro, da rušim sebi zdravlje. Poljuljana sam ovih dana, i mislim da će sve to da prođe. Čorba ne želi da se pomiri sa mnom, jer neće da pogazi svoju reč. On je neko koga ne zanima to opterećenje, i ne može da se nosi s tim kao ja. I to je moja velika greška. Ostaće ovako, jer je dobar prema meni, brižan. Možda mi je potrebno par dana sama sa sobom da razmislim. Poremetilo me je to vođstvo i ti komentari, i od tada sam poljuljana. Samo bih volela da neke stvari zaboravi i ostanem ovde gde sam sada - nastavila je Maja.

- Mislim da ti potiskuješ svoje emocije, i nisi iskrena potpuno sada - reklo je Drvo.

- Možda zato što ni sama ne znam šta želim i osećam. Imam simpatije prema Čorbi, ali moram da poštujem njegovu odluku. I ja sam pogubljena, doći će bolji period. Volela bih da sa Janjušem ostane tačka a sa Čorbom bih volela da bude nešto više, ali ne mogu preko njega - rekla je Maja.

- Što se Jovane tiče, pošto spavaju pored mene, vidim da imaju čarkice u odnosu. Jesmo prebrzo uradile neke stvari. Njena situacija je blaža. Imala je dečka, a brzo je ušla i u drugu vezu. Sada, zbog čega neke stvari nisu na mestu, to moraju njih dvoje da vide - rekla je Maja o odnosu Jovane i Karića. Drvo je htelo da čuje i kakvu tajnu je htela da mu kaže.

- To je tajna koju nisam htela da iznesem, ali nekad mi zasmeta kad nešto vidim, sa drugim devojkama i to. Ali ima neki odnos sa drugim devojkama, jako blizak, kao sa Teodorom, Sandrom, situacija sa Minom, Aleks. Ja nemam pravo na to, ali mi zasmeta ponekad - rekla je Maja.

