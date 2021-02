JANJUŠA PUKLE EMOCIJE, PAO U OČAJ KADA JE ČUO OVU PESMU! Spustio pogled, hvatao se za glavu, a niko ne zna kome je POSVETIO!

Marko Janjušević Janjuš je brzo bio na nogama kada je čuo jedan od najpoznatijih domaćih hitova Šabana Šaulića "Poznao bih te međ' hiljadu žena".

On je ustao i odmah seo, pevajući i uživajući u melodiji. Pogled mu je bio spušten, a povremeno se hvatao i za glavu, a šta mu je bilo u mislima i kome je posvetio ovu pesmu, ostaje da nagađamo.

foto: Pritnscreen

Inače, njegova bivša ljubavnica, Maja Marinković za to vreme takođe je pevala, ali se i smeškala.

foto: Pritnscreen

Inače, Janjuš je za crnim stolom pokazao da mu je i dalje stalo do Maje.

- Ne znam ko je taj ko može da pomisli da se ja nekoga plašim, to nema veze sa tim. U jednom trenutku sam pitao ljude da li nisu dobili šta su očekivali, tri osobe se javilo. Ja sam delio budžete ljudima sa kojima provodim najviše vremena i koji su mi dali velike budžete. Ljudi koji su mi dali male budžete, vratio sam im malim. Što se Maje tiče, imao sam dve opcije, da joj dam veliki ili mali budžet, odabrao sam mali jer da sam dao veliki, bila bi situacija "Eto, daješ joj veliki budžet". Dao sam joj mali budžet, jer se dešavalo sve što se dešavalo. Objašnjenje mi je na kraju preselo, to mi je najgore bilo, sa tim komentarom za maramice. Neko možda i zna zašto tako mislim. Preselo mi je ceo dan i te pare koje su mi nestale, nisam razmišljao o njima, nego o situacijama koje nema veze sa rijalitijem. Teško je podneti neke stvari, nije mi do komentara - objasio je Janjuš.

