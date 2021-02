SVIMA SAM BILA SLUŠKINJA! Ermina i Janjuš žestoko zaratili zbog njene KRAĐE: Ona se pobunila i optužila košarkaša da i on KRADE!

Marko Janjušević Janjuš je pričao o tome kakva mu je Nataša Radan prijateljica bila, a Marko Đedović je skočio besan.

- Kakvi prijatelji, Nataša ide kroz kuću i priča kako si joj ukrao cigarete, ona ti ukrala pare - skočio je Đedović.

- Kada bih ja saznao da je Nataša znala da mi je Ermina ukrala pare... - govorio je Janjuš.

- Ja nemam veze sa tim parama - rekla je Nataša.

- Što se tiče tih para. Janjuš me je jednom izvređao, ja sam prećutala. Kad hoće da ga šišam, ja ga ispoštujem, uvek mu prva dajem, jer mu jednu stvar neću zaboraviti. Kada mi je prošle godine bilo teško zbog sina, jedini me je on tešio. I onda me ponizi na raspodeli budžeta, rekao da se ponašam kao mafijašica. I Nataši sam rekla pre nego što sam to uradila. A pare nisam potrošila - istakla je Ermina.

- Ermina je dobila 1.000 dinara. Ne molim je da me šiša, ne molim je druge stvari, puštam joj pesme, nikome ne puštam pesme. Osoba koja je dobra sa mno, ovo (Erminin cenovnik) je za mene katastrofa. Ne možeš da napišeš "paljenje cigareta - 30 dinara" - dodao je Janjuš.

- To sam ja i to ću biti. Jesam ja dužna da vas šišam? Ja sam svima bila sluškinja, bila sam dobar čovek, a vi ste mi ga poturili... Upaljač 200 dinara, u prodavnici je 100. Ja sam se snašla. A ja dok sam bila napolju, gledala sam klipove kako Janjuš i Mina kradu, prvi su krali. Klipovi su napolju kako on hapa. I on meni morališe - pravdala se Pašovićeva.

- To je zaj*bancija. Ja ne kradem u "Zadruzi", ženo, živiš u EU, pogledaj šta radiš u "Zadruzi" - zamerao je košarakš.

