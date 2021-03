ZAKLAĆU VAS SVE, KUNEM SE U DETE! Kristijan uživo pretio UBISTVOM Tari i Ša, obezbeđenje jedva sprečilo HAOS!

Nakon svađe Dragane Mitrović i Tare Simov, u sve se umešao i Kristijan Golubović, koji je Taru ispolivao vodom, a ona mu je potom uzvratila.

Kristijan je potom krenuo na Taru i na Nenada Aleksića Ša, koji je stao u njenu odbranu.

"Braniš ljubavnicu. Još neko da me dirne, zaklaću vas sve. Tebe ću da prebijem", besneo je Kristijan.

"Da li smo tu došli? Što pričaš tako sa mnom? Ne možeš da mi psuješ majku", vikao je Ša.

foto: Pritnscreen

"Zato što si bezobrazan. Ajde bre p*čko. Devojka nije zdrava. Što se iživljava? Nikog ne poštuje", urlao je Golubović.

foto: Pritnscreen

"Ima nož, nemojte molim te", vikao je Lepi Mića kada je Kristijan uleteo u pab.

"Kunem ti se u dete. Ajde da vidim ko će sad da me dira. Sad ću da izvadim prangiju iz šteka i da vam j*bem mamu", urlao je Kristijan na obezbeđenje, te je nastavio da i njima preti.

foto: Pritnscreen

Obezbeđenje odmah je uletelo da spreči haos koji je nastao u Beloj kući, a zadrugari su smirivali Kristijana u pabu.

foto: Pritnscreen

"6. izlazim da znate. Hvatao me sa leđa, p*čka smrdljiva, stezao me je za jagodicu. Zamalo da me onesvesti ili ubije. To g*vno, završilo je karijeru", pričao je Golubović.

