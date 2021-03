PRETIO MI JE ZBOG STANIJE, UBIJAJU GA KOMPLEKSI! Bivši zadrugar opleo po Tomoviću, a onda otkrio da li je ZALJUBLJEN u Anu Korać!

Bivši učesnik rijalitija Marko Petrušević Petrući. Govorio je na razne aktuelnosti iz ''Zadruge 4''.

foto: Printscreen

Osvrnuo se na svoj odnos sa Vladimirom Tomovićem:

- On mi je pomogao, poštovao sam ga, prebacio mi je nešto oko Stanije, ja sam se izvinio, i on posle rijalitija pričao da će da mi izvuče uši. Ja ga pozovem i pitam: ''Đe si kralju, čujem da hoćeš da mi izvučeš uši?'', a on kaže ''Kad dođem u Beograd zvaću te pa ćemo se pobiti, videćeš ti ko je Vladimir Tomović!'' - istakao je Petrući, pa nastavio:

- Šta mislim o njemu? Šteta za nejga, duhovit je dečko, ali ga ubijaju kompleksi. Samo kad ga vidim u gradu ja ću da se branim, pošto smo se tako dogovorili, kad se vidimo biće ''bum-bum''. Istripovao se, malo je ''si*a'', napadao je Gagija, Miću... ljudi koji nisu za tuču, a uplaši se Kristijana. Nađi nekog ko je tebi pandan, ko je hrabar neće napadati Gagija i Miću, već Kroistija. Nije on zao, samo ga ubiše kompleksi, lav u horoskopu, egoista, mora da bude najjači i najbolji - istakao je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

A na pitanje ''Da li si i dalje zaljubljen u Anu Korać?'', Petrući odgovara ovako:

- Nikad jače nisam bio zaljubljeniji nego sad. Kad ste pomenuli Anu Korać, ja sam zaboravio svoju devojku od te silne ljubavi. Možda i raskine devojka sa mnom zbog Ane Korać. Lepo izgleda, ali nisam bio zaljubljen u nju - kaže Petrušević u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:13 LAMBORGINI I PORŠEA SU MU ODUZELI, A SAD POKAZAO ŠTA VOZI! Baka Prase SPAO na juga, pa otišao da obiđe LJUBIMCE!

Kurir