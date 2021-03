PUSTILA JE NIZ VODU 7 GODINA! KAD MISLIM NA ŽIVOT, POMISLIM NA IKU: Ša ne dolazi sebi otkako je čuo da ga je žena OSTAVILA (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša žalio se cimerima na situaciju sa Tarom Simov.

On je razgovarao sa Paulom Hublin i Milicom Kemez.

"Kada izađem idem kod keve, da budem sa mojima, porodicom. Ako ćeš da me ostaviš, da pustiš niz vodu sedam godina, i preko nekih osoba mi tu prenosiš... Najjače, izaći ću, gledaću sebe, porodicu i ćao. Imao sam brda veza, sve po šest godina, i nikad mi ništa nije uspelo", žalio se Ša.

foto: Printscreen

"Niko ti nije kriv. Svi su ti govorili mesecima da se vidi, kako je bilo", rekla je Paula.

"Pa dobro, kako je izgledalo... Ja imam sto čuda da rešavam kada izađem, nije to ono, kao, ona se razvela i super. To je užasna stvar što mi se dešava, ne mogu da se sastavim. I to povlači još sto stvari. I da dođe neko da mi zamera zato što jedem, druže...", dodao je Ša.

"Juče je bila sprdnjica, zabava, sve to, i eto, zbog Živke koja dođe, i namerno prenese! Šta mene čeka napolju...To je bol, ceo moj život, kako pomislim na napolje, pomislim na Iku", rekao je Ša potom.

