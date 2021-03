KARIĆU PREKIPELO, RASKINUO SA MISICOM! Nakon ŽESTOKE SVAĐE zbog Nataše, Stefan joj poručio: OSMANA MI MOG BIĆEMO DRUGARI! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić ponovo su doveli svoju ljubav pred svršen čin.

foto: Printscreen/Pink

- Mi smo se svađali jer me je slagala, a ne što je Luka prati na Instagramu. Najnormalnije je da ostane u dobrim odnosima sa njim, mene ne zanima Luka. Nego mi to nije prijavila, ja sam joj rekao da je lažov. Meni je problem samo to što mi nije rečeno, takve stvari me izvedu iz takta. Kao i ono što je bilo za njenog oca, što joj je Kristijan rekao. U zdravom odnosu treba da znamo sve jedno o drugom - rekao je Stefan.

- Ja informacije neću slušati, sve dok ne vidim roditelje. Oni će me uvek podržavati, zato mi to nije bilo u glavi što je preneo Kristijan, zato nisam htela da prenesem. Naročito ovo za Kristijana, jer je jednom ispalo da ja hoću da iniciram njihov konflikt - pravdala se misica.

- Ja sam Jovani rekao da će sada imati više napada. Ja mislim da nije plakala jer je neko rekao da se držala za ruke sa Anđelom. Mislim da bi pre plakala zbog toga što je Luka prati... Mislim da te je to poremetilo, da te Luka i dalje prati - ustao je Janjuš.

- Ne, to nije istina - pravdala se misica.

foto: Printscreen/Pink

- Ona je plakala jer sam joj rekao da je lažov. Meni je bio problem što mi nije rekla. Ja sam je pustio da priča, a ona se pravila luda. A mi smo sada u lošem odnosu jer mi brblja svakoga dana za Natašu. Ja sam Natašu zamolio da to ne radi, i onda Jovana mene napada što je savetujem. Ja je nisam savetovao, nego skrenuo pažnju - ubacio se Stefan.

- Njoj mirnim tonom, a meni pričaš: "Mrš". Meni da neko o tebi priča takve stvari, kao što ona priča o meni... - odbrusila je Jovana.

- Ja ne dam na sebe više u životu - govorio je Stefan.

- Ni ja na sebe - odbrusila je misica.

- Onda nećemo biti zajedno, kada se to bude desilo - poručio je Karić.

- Okej, raskinuo si, nismo zajedno - naljutila se Jovana.

- Ti si ogroman folirant. Sve namerno radiš, ne mogu više da ćutim! To si ti! - skočila je Ermina Pašović.

foto: Printscreen/Pink

- Ja imam potrebu da priđem Stefanu i uvek ću mu prići kada god budem imala potrebu. Objasnila sam mu da nisam mislila na to što može da ga pogodi (perika), nego na reakciju od prošle godine. To jeste bilo ružno, on me je zamolio da to ne radim, da, nasmejala sam se, rekla sam da jedva čekam to. On zna moje reakcije, rekao mi je da nisam takva, ja sam rekla da je u pravu i da neću više, a ona dolazi kod ogledala i odbrusila: "Slobodno mu priđi, možeš da mu se obratiš i ja kad sam tu". Rekla je da mu se obraćam u pogrešno ime. Ona mene ne interesuje, nije mi niko i ništa - pričala je Nataša.

- Ja sa Natašom nisam ništa imao u životu - pričao je Karić.

- Meni ovakve stvari nisu potrebne u žviotu. Ako nekome nisam prioritet... BIćemo drugari - rekla je misica.

- Okej, bićemo drugari, Osmana mi mog, bićemo drugari - poručio je Karić.

Kurir.rs/S.M.

