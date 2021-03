TARA SE SLOMILA, PRED MINOM RONILA GORKE SUZE ZBOG ŠA! Ne može da podnese pritisak, priznala da se pokajala što je izgubila BIVŠEG

Tara Simov je samo prividno bila raspoložena, sve dok nije otišla do pušionice, pa se osamila, a onda i zaplakala. Mina Vrbaški se našla pored nje, pa je pokušala da je smiri i savetuje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Umesto da mi je lepo, ja sam opterećena - govorila je uplakana Tara.

- Nemoj da budeš, je l' zbog njegovog ponašanja prema tebi? - pitala je Mina.

- Povređuje me na svaki mogući način, očekuje neke stvari. Neću brate, hoću da mi je lepo. Ako mi tata ne doživi infarkt nakon svega ovoga, onda ne znam - rekla je Tara.

- A vi ne pokušavate da rešite problem? - pitala je Mina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovo je nerešivo. Dešava mi se nešto najbolje i najgore u životu, a moram da podnesem i gledaoce, i sto, i sve, ali njega ne mogu. Nije mi suđeno da budem srećna, suđeno mi je da me ostavljaju, na to sam navikla. Svesna sam da ću se do kraja života kajati što sam izgubila Stefana. Neće niko biti kao on nikad - odgovorila je Tara.

- Tara, imaš dvadeset godina, sve će se rešiti - rekla je Vrbaški.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:29 LUNA STIGLA IZ DUBAJIA, PA SE ODMAH NAŠLA SA GAGIJEM! Trudna Đoganijeva uživala sa ocem u sunčanom danu, a on se JAVNO POHVALIO!

Kurir