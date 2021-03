DRAMA MAJE I JANJUŠA SE NASTAVLJA: Bivši rijaliti par ponovo ratuje, Marinkovićeva ga pecka zbog ŽENE! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković ponovo su se posvađali.

Janjuš je otkrio kako se Maja ponaša, a ona je morala da umeša.

"Ne želim da je spominjem, ni da je petljam. Ne želim da je uopšte, vidim da je bila i tužna kada je pričala, ne želim da je uplićem sa mnom, ali radi onako kako njoj nije dobro, a ne mene. Radi onako, gde ti raskineš sa dečkom, za kog ti kažeš da ga voliš, doživljavaš stresove, probudiš se ujutru i pucaš pored mene. Odmah ujutru pucaš pored mene! Ovako puca pored mene!", objasnio je Marko.

foto: Printscreen

"Evo, gledaj, moj krevet je ovako, ja spavam na krevetu, dok se probudim, ja moram da gledam 25 minuta. Ne daj Bože da pogledam ovako. Danas sedim na krevetu, gledam slike od Krune i ona priča sa Monikom, kao da će neko ići u hotel odmah. Kao one veverice, to je cirkus, dečko sedi ovde, ja seo na krevet, a devojka ovako! Kunem ti se!", pričao je Janjuš.

"35 godina, hoće da vrati ženu, ima dete kod kuće!", provociral je Marinkovićeva.

foto: Printscreen

"Danas je šetala sa Brendonom ovako i ovako je radila sa zadnjim trapom(zadnjicom)", pričao je Janjuš i sa Ša odigrao tu scenu.

"Majo, zašto ne priznaš da ga voliš?", glasilo je pitanje.

"Zato što ja imam nadimak Maja istina, ja se od tog nadimka nisam oprostila. Pričala sam sa Zolom da li još uvek voli Miljanu, uporedili smo teme, da je voli kao čoveka, ali da nije više to to. Interesovalo me je dok sam bila u odnosu sa njim, sada me ne interesuje, sad me zanima odnos sa Čorbom. Da su ostali repovi, neki tragovi, jesui,m evo kažem, navika, posledice od te veze, da smo napolju, u životu ga ne bih smela. Pogrešila sam, ali ne mislim da sam smrtno pogrešila. Ne volim ga. Meni su rekli da odem da mu čestitam rođendan, ja sam rekla taman posla, niti me interesuje, niti da mu čestitam, rekla sa mu da mu čestitam sve najbolje", odgovorila je Maja.

foto: Printscreen

"Ovo je patološki lažov, ja ovakvu osobu nisam u životu upoznao", odbrusio je Janjušević.

"A ti se blago meni vrati svojoj ženi, verujem da je žena tvoja ponosna na tebe", provocirala je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir