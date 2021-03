MISICA U SUZAMA! KARIĆU SE NE SVIĐA NJENO PONAŠANJE: Rijaliti par u KRIZI, Stefan optužio Jovanu da ga LAŽE (VIDEO)

Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević imaju probleme u svom odnosu.

Jovana se čak rasplakala zbog reči svog dečka, koji je dugo ljubomoran na Anđela Rankovića.

"Da li si pevala "Anđele" u kupatilu dok je Anđeo bio tu?", pitao je Karić.

"Nije bilo za njega, nego smo provocirale Draganu", rekla je Jovana.

foto: Printscreen

"Nije ni to problem, rekao sam joj da mi ne priča za Tomovića sve i svašta. Napravio sam ovde dosta zvezda, navikao sam na sve. Moja devojka se nikome neće trtiti, ne želim takvu devojku, imam svoje principe", nastavio je Karić.

"Ti meni ništa, Stefane, nisi rekao. Ne znam ni konkretan razlog, nismo ni pričali. Kada je Monika to iznela na Igri istine, Stefan je samo ustao...", plakala je Jovana.

"Sada opet lažeš, tebe sam pitao! Meni kuka kako su je zavlačili ovde zbog Vladimira, a onda mu se smeje. Ja ne volim to koketiranje i flertovanje", viknuo je Stefan.

foto: Printscreen

"Stefane, nadam se da ne aludiraš na koketiranje sa mnom, jer to ne postoji", dobacio je Vladimir.

"Ja nisam mogla da spavam, dok mu ne objasnim, došla sam do njega, nije želeo da me sluša i ja sam se rasplakala. Nisam želela da spavam sa Monikom, jer je rekla da će me zaskočiti. Susrela sam se sa Tomovićem, on je nešto prokomentarisao i ja sam rekla "Bože, kakav kreten Tomović", to je čula Monika", nastavila je misica.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir