FUJ! ŠTROKA, PRLJAVŠTINA I CRVI NA SVE STRANE A ONE SU ŠAMPIONKE: Maja jede IZMET, Paula sline, dok Miljana vrši nuždu u krevetu

Učesnice "Zadruge 4" bi pobedile u svakom takmičenju bizarnosti i aljkavosti, jer nemaju stida! Devojke iz rijalitija su toliko štrokave da se ne libe da jedu izmet i sline, spavaju u mokraći i crvima, nose tuđi donji veš...

Maja Marinković, Paula Hublin, Miljana Kulić i Monika Horvat prednjače kad je reč o gadostima koje bez blama rade pred kamerama. Tako je na društvenim mrežama postao pravi hit snimak na kom Maja jede sopstveni izmet! Ona je sedela na WC šolji, a zatim uzela deo svoje velike nužde, omirisala ga i progutala. Zbog toga je Milan Janković Čorba i rešio da okonča vezu sa starletom.

- Nisam znao da jede govna, sad čujem od zadrugara da napolju ima taj klip. Čim sam to saznao, udaljio sam se od Maje - kazao je Čorba, dok je Marinkovićeva ćutala spuštene glave.

Skandal je nastao i oko Pauline navike da jede sline. I ovo je takođe među prvima otkrio Čorba, a to je potvrdilo još nekoliko zadrugara. Hrvaticu, koja je odnedavno u vezi sa Vladimirom Tomovićem, nije mnogo pogodilo to što se otkrilo da ima gadnu naviku i nadimak Slina.

- Pa šta ako jedem sline? Svi to rade! Nije me sramota! Ovde čine mnogo gore stvari, pa niko ne priča o tome. Pojedine devojke mrzi da peru veš, pa su bacile gaće, a ukrale moje - branila se Paula, na šta je Vladimir dodao da će je šutnuti istog momenta kad to bude uradila pred njim.

Pored Maje i Paule, nastrane postupke ima i Miljana Kulić. Problematična Nišlijka je legla u krevet koji deli sa Mišelom Gvozdenovićem, skinula pidžamu i namerno se popiškila kako bi ga naterala da ga napusti! Potom je ustala i pevačevom majicom obrisala vaginu.

- Nisam piškila u krevet, već sam prosula vodu - pravdala se Kulićeva, ali je Gvozdenović otkrio da je posteljina smrdela na mokraću i dodao:

- To je namerno uradila! Desilo se nekoliko puta da se slučajno umokri. Kad se probudi, vidi da se upiškila, a nastavi da spava u mokraći!

Osim što se briše Mišelovom majicom, Miljana je uništila i belu duksericu bivšeg momka Danijela Višića. Rijaliti zvezda je izvršila veliku nuždu, a zatim duksom obrisala zadnjicu i šokirala celu javnost!

Monika spava u crvima U katastrofalnim uslovima spava i Monika Horvat, poznata po tome što sakuplja gomilu hrane oko kreveta. Nekoliko zadrugara je pre nekoliko dana sređivalo spavaću sobu, a kad su podigli njenu posteljinu, ugledali su crve! - To su proteini! U tome nema ništa loše! Plašite se malih, slatkih crvića - smejala se Monika na račun svoje aljkavosti.

