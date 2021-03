DRAMA LJUBAVNIKA TRAJALA CELU NOĆ! Ša ponovo hteo da BEŽI, pa se predomislio, pobacao sve po kući, a onda Tara RASKINULA s njim

Nenad Aleksić Ša se celu noć svađao sa ljubavnicom Tarom Simov, a pred zoru došlo je do kulminacije.

Naime, Tara je ponovo dovela repera do ludila i po ko zna koji put Ša je pokušao da pobegne iz "Zadruge". Popeo se na krov u ekonomskom dvorištu i pokušao da je pobegne iz rijalitija. Fran Pujas, Jovan Cvijetić Cvele i Danijel Višić su nekako uspeli da ga ubede da siđe dole i da se vrati u Belu kuću.

Posle drame u dvorištu, raspravu su nastavili u garderobi, gde je reper sve pobacao.

- Muka mi je od tebe, uništila si mi život - pričao je Ša. - Ti nisi normalana, ne mogu da te gledam - vikala je Tara. - Sedi i slušaj bre šta imam da ti kažem. - govorio je Ša.

Nakon žestokog verbalnog sukoba, Tara Simov i Nenad Aleskić Ša su razgovarali u pušionici. Tara je odlučila da stavi tačku na vezu sa njim.

- Molim te pusti me, nećemo biti zajedno - rekla je Tara. - Ne želiš da me mučiš više, ne želiš da me slušaš kada ti pričam - rekao je Ša. - E nećemo biti zajedno, da te ne mučim, završili smo - govorila je Tara

Ša je Tari zamerio i druženje sa Milanom Jankovićem Čorbom koji je njen bivši dečko. On je na neki način zabrano njoj da kominicira sa njim.

kurir.rs

