VLADIMIRU NEDOSTAJE MAJKA, PO PRVI PUT PRIZNAO SVE O ODNOSU SA NJOM! Đetić se OBRATIO PORODICI: Treba mi ZAGRLJAJ! (VIDEO)

Vladimir Tomović obratio se svojoj porodici večeras:

- Jednostavno ako ne pričaš ono što oni hoće da čuju, a i kada pričaš, ne valja, to su ljudi sa kojima ne možeš da izađeš na kraj, ali postoje spoljni faktori, protiv kojih je teško, protiv nečega se ne može, ko ne vidi u kakvoj se situaciji nalazim, taj je slep, ovo pričam porodici i ljudima koji me vole. Pokušao sam ne znam na koji način samo da idem srcem, kada je rijaliti u pitanju, jer sam koristio manipulacije, kojih možda oni nisu ni dostojni. Pokušao sam da idem srcem, da govorim ono što mi je u srcu. Nikad nisam imao ovako loš osećaj, kada je rijaliti u pitanju, ne mogu da verujem da dovodim sebe u ovu sitauciju da se ceo svet vrti nenormalnom brzinom, konfuzan sam. Ne znam da li je pravi put biti iskren, ali sada se ne kolebam, čovek koji je iskren i na pravom putu, da li je iskren, tovariš licemerstvo, to je put koji treba da koračaš! - izjavio je Vladimir, pa dodao:

- Majka i ja imamo iskonski odnos, meni će to doneti mir, ne najlepše reči, nego zagrljaj, meni to treba. Treba mi stisak ruke mog brata, treba mi iskrenost - zaključio je Vladimir.

