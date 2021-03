ZA RAZLIKU OD MINE, PAULA NE OPŠTI ZA NOVAC! MILJANA udarila na TOMOVIĆEVU vezu s HRVATICOM, Đetić odbrusio: Ne kršim ništa! VIDEO

Vladimir Tomović imao je priliku da odgovara na pitanja publike, a Miljana Kulić iLepi Mića tražili su da obrazloži da li je pogazio svoju reč kada su žene u pitanju:

foto: Printscreen/Pink

- Da li te je sramota biti sa devojkom za koju si rekao da je bolje biti sa WC šoljom nego sa Paulom? - glasilo je pitanje.

- Lepo pitanje, svakakve sam ja stvari ovde rekao, ali verujem da ti bezgrešni ljudi napolju... Prošao sam neki period, da mi je u glavi samo to, verovatno ne bih bio sa njom. Ali mi je sa njom lepo - rekao je Tomović.

- Ja se sećam kada si govorio Anđelu da to nije devojka, da ti nikada ne bi bio sa takvom devojkom - ubacila se Rialda.

- Jeste, istina je, verovatno niko nije očekivao ovo, ali nije ona najgora, ja nikada sa njom ne bih bio, po pitanjima, ali Bože moj. Ja sam možda grešan zbog stotinu drugih stvari, želudac mi se okrene, moguće da sam rekao neke gore stvari, a i ne mogu da verujem da je nekome toliko zapelo - izjavio je Tomović.

foto: Printscreen/Pink

- Vlada je meni drag, ali moram da prokomentarišem. Smatram da mu se reči kose sa delima, on je taj koji ima visoke moralne vrednosti, on se gadi na pomisao da bude sa devojkom koja je bila sa oženjenim čovekom. On je izabrao devojku koja je bila sa tri, četiri muškarca ovde. Ja najbolje Vladimira poznajem, dobar je taktičar i manipulator, a to da mu se Paula sviđa, on će reći posle da se sprdao i da je sprdnja bila, a vidim da se Paula iskreno zaljubila. Prvi put vidim da se Paula iskreno zaljubila, takvu emociju nisam prepoznala, ali smatram da će se Paula razočarati, jer sigurno neće biti sa njom, da li će ovde da prekinu ili napolju, posle toga će reći da je sprdnja, opraće on sebe na način na koji ume i zna. Oseća se poniženo, ali on je prvi taj koji je osuđivao, i njene postupke, pa me zanima, kada legnu u krevet i kad krene da je ljubi, ja ne znam ko nju podržava, pobeđivale su ovde najgore, ti si meni draga devojka, ali imam za Vladimira pitanje, da li mu pada na pamet dok se ljubi sa Paulom Tomina majica ili Čorbino ,,Dvesta grama smrdljivog mesa?! Po čemu se Paula razlikuje od Mine, samo ne opšti za novac, ja ne znam da li je nekome zanimljiva ta fejk priča, ali vidim da je Paula počela da se zaljubljuje - uzvratila je MIljana.

foto: Printscreen/Pink

- Pre nego što sam ušao u rijaliti, rekao sam najmilijima, ovde ću opet da kažem, vi ste juče došli ovde, da li ja imam fanove ili podršku, ili nemam, to najbolje ja znam. Rekao sam svima koji imaju veze sa mnom, nemoj slučajno jednu grupu podrške da se napravi. Rekao sam pre ulaska i najboljoj drugarici i tim ženama, da slučajno, biću banalan, popišam se na svaku podršku moju i njenu! Moja porodica nikad nije podržala i neće podržati - objasnio je Vladimir.

- Miki je kleo ljude da ako glasaju za njega, pa je opet imao podršku, taj vid manipulacije, ali dobar si diplomata - ubacila se Kulićeva.

Lepi Mića se pobunio protiv Tomovića, te se uključio u raspravu sa nekoliko doskočica, na šta ga je Vladimir odmah sasekao.

- Ti se sada hvataš mene, ali ja tebe komentarišem sada. Možda ne mogu sada da pričam, ali vama mogu, ja sam ušao u vezu sa Paulom Hublin, nisam prekršio ništa! Ovi skakavci skaču! - poručio je Vladimir.

- Ja znam šta si pričao za Paulu, sve najgore, i sada govoriš kako ti je super, ja ti želim da ti bude sve najbolje! Nisam ja skakavac! - odbrusio je Mića.

- Time što sam ja ušao u vezu sa njom, ona sa mnom ne radi to, ona možda nema kodekse, možda se nije tako pokazala u rijalitiju, ali definitivno... Vama kada ide u prilog vi podržavate, ali polako, ne morate se vi brinuti za Vladimira, ako ona misli da se ja igram sa njom, onda treba da misli. Ja se od ove veze ne ograđujem. Bio bih šest puta oženjen, da sam oženio svaku petu, verujem da sam prekršio mnogo toga, ali ja osećam istinski da se ova devojka zaljubila u mene i da je iskrena prema. Ja se osećam kao da me je neka mašina mlela sinoć - uzvratio je Vladimir.

- Ako je igra, nije vredna da s*reš po sebi, ako je ljubav, onda treba izdržati sve - prokomentarisao je Đedović.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:07 KIJA KOCKAR SVAKI DAN IMA NOVU FRIZURU, A OVA JOJ STOJI TOP: Napravila promenu koju joj je Kaća Živković odmah komentarisala!

Kurir