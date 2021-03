NAJVIŠE MI SMETA TARIN ODNOS SA TOMOVIĆEM! Ša ljubomoran na cimera, ali i na DEVOJKE, priznao da šta mu je NAJSLABIJA TAČKA! VIDEO

Tokom "Pitanja gledalaca" prvo pitanje je postavljeno za Nenada Aleksića Ša:"Ša, na kojeg muškarca si najviše ljubomoran?"

- Nisam ljubomoran, samo ne volim te prisnije odnose. Verujte nisam na Čorbu, nego na Vladu i na taj odnos! To je to, ali na Vladu, on je taj i na njega najviše skrećem pažnju - rekao je Ša.

- Ja mogu više da nabrojim, meni smeta sve što nije krvno srodstvo, i na Miljanu! Kada je Vladimir u pitanju, zamera se komentarisanje njegovih tema, i sve te teme, ali odnosa nema, ali nemamo neki odnos koji bi onj mogao meni da zamera. On to zove opsesijom, ali to je neka ljutnja moja prema Vladimiru - rekla je Tara.

foto: Pritnscreen

- Ja razumem Nenada, ali ja sam sličan i kada imam devojku, i ja sam takav. Ako je Nenad čuo kako je ona rekla kako je zaljubljena u mene, to shvatam! Ja vama nisam neprijatelj, ja sam vama prijatelj i ne trčim po kući kada im je loše, generalno nisam ja vama problem - dodao je Vladimir.

- To je nešto što ja ne mogu da opišem, ali i sama Tara rekla kako je to napolje drugačije - rekao je Ša. Sad, kada je Vladimir rekao da sam ja Milici pričala nešto prošle godine - rekla je Tara. Ona kaže kako oseća nešto prema Mariji, ali i prema Čorbi - rekao je Kristijan.

foto: Pritnscreen

- Nemoj tom malom da daješ reklamu, mi ćemo se videti! - vikala je Tara. Da li ti smeta što će Tara ići sa devojkama na Rajsko ostrvo? - glasilo je pitanje.

- Nisam, nije mi problem samo znam kakvio su odnosi, pa zato kažem! Ja znam da će one tamo pričati o k*rčevima i bivšim momcima! Sutra će biti klip, kako i šta one tamo rade. Ja sam samo rekao da će se okupiti kao one "vesele devojke" - odgovorio je Ša.

foto: Pritnscreen

On je rekao kako bi on reagovao kada bi otišao, ali ne bi i ja sam mu rekla da on aludira na to da ja ne treba da idem! Ja kada je zadatak za kolektiv i više devojaka - rekla je Tara.

Kurir.rs/I.B.

