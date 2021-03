IVANU SVI ZNAJU KAO RIJALITI DEVICU, A SAD SMUVALA ZNATNO STARIJEG KOBRU: Naši nas podržavaju, spoznala sam STRAST u 26. godini!

Ivana Mitrović ponovo će ući u rijaliti, a sve je šokirala novom vezom.

Ivanu svi znaju kao "rijaliti devicu", koja je prvi put ljubav vodila u dvadeset šestoj godini sa fotografom Zoranom Buđićem Kobrom, koji je danas njen verni partner.

- Ulazim preporođena, odmorna, oporavila sam se skroz. Spremna sam da nekome zavrtim mozak. Jednu osobu posebno čekam da vidim... Svašta je izjavljivala o Kobri i meni, neće joj biti lako kad uđem. Pustila je jezik previše, videćemo da li će se tako ponašati i kada me vidi uživo.

O tvojoj vezi sa fotografom Zoranom Buđićem Kobrom svi pričaju, kako reaguješ na negativne komentare?

- Raznih komentara ima na našu vezu, ali to me ne dotiče, kao ni njega. Naši najbliži nas podržavaju i to mi je jedino bitno. Svakome smo trn u oku, a samo mi znamo koliko nam je lepo i koliko uživamo u romansi.

foto: ATA Images

Javnost te zna kao rijaliti devicu. Ne kriješ da to više nisi i da si prvi put vodila ljubav upravo sa Kobrom. Kako je došlo do toga?

- To nismo planirali, desilo se spontano, iz ljubavi. S njim sam spoznala svoje telo, emocije i strast. Zadobio je moje poverenje, što je najbitnije. Svaka devojka koja nevinost izgubi tek tako, samo da bi to uradila, mnogo gubi. Prvi put mora biti iz ljubavi. Nisam se pokajala, što je najbitnije.

Kako ste se tačno upoznali i šta se dešavalo kada si izašla iz "Parova"?

- Upoznali smo se kad je bila svadba u rijalitiju, prošle godine, u junu. Sećam se da sam mu rekla: "Znaš Kobra, slikaćeš me golu!" On me je pitao da li sam sigurna, ja sam već tad bila najsigurnija. Kad sam izašla kontaktirala sam ga, videli smo se, popričali, posedeli... Pa malo i prilegli da odmorimo i eto, desilo se šta se desilo. Zajedno smo već deset meseci. Zaista nam je lepo, planiramo da idemo na odmor zajedno, kad izađem iz rijalitija.

foto: Printscreen/Happy

Kakvi te muškarci generalno privlače? Kakav je tvoj ljubavni život bio pre Kobre?

- Mene je privukao jedan jedini i ne menjam ga ni za šta. Njegovo ime je Zoran. Zora sviće, Zoran mi dolazi. Jedini čovek kog ću voleti. Kobra je duša moje duše, razumeće on uskoro zašto to kažem. Pre njega nisam imala dečka, on je ceo moj svet.

Ivana priznaje da bi imala intimne odnose u rijalitiju.

- Imali bismo s*ks, naravno, kao što ga imamo redovno i napolju. Nama to nije strano. Kad već svi znaju kad sam izgubila nevinost, više nemam šta da se krije. To bi radili javno, ne bismo se ni krili! Krevet je najbolji za vođenje ljubavi, to nam je omiljeno mesto! Ništa lepše od francuskog ležaja! Mada može i u kuhinji, u kupatilu, gde god!

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/K.Đ/Srbijadanas

Bonus video:

00:14 MINA VRBAŠKI HITNO MORALA DA NAPUSTI RIJALITI: Pre zadruge zadnjicu povećala FILERIMA, sad dobila upalu!

Kurir