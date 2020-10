KOBRA KRIJE 5 MLADIH ŽENA SA KOJIMA JE BIO, A SVE SU U RIJALITIJU: Buđićev prijatelj ne da na druga, izneo TAJNE!

Podrška Zorana Buđića Kobre bio je Zoran Ramović, koji je izneo detalje nepoznate svima.

On je istakao da je fotograf i njegov prijatelj ispunjena ličnost.

"Fenomenalac koji je dostigao sve. Šarmer. Sa nama drugovima je šarmantan, ovde mi je nekako skučen. Zameram mu, među tim učesnicima ima 5, 6 mladih žena, sa kojima je on imao mnogo više nego što je rekao. A on to vešto krije, a to bi mu značilo mnogo", istakao je Zoran, pa počeo da priča o Nadici Zeljković:

"Ta gospođa je toliko ružno govorila o njemu, da je to strašno. On je pravi gospodin."

