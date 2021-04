UŠAO SAM U RIJALITI SAMO DA BIH POKAZAO KAKVA SI: Karić bez milosti URNISAO MISICU, pa je ponizio kao nikad do sada! (VIDEO)

Zadrugari su gledali razgovor Nenada Aleksića Ša i Jovane Ljubisavljević u dvorištu, a oni su mislili da Kenan Tahirović ne sme da sedi sa njima zbog Rialde Karahasanović. Nakon snimka, sve je eskaliralo u Jovanin sukob sa Stefanom Karićem.

foto: Printscreen/Pink

- Šta da prokomentarišem od blama? Ja nikom nisam zabranila ništa - rekla je Rialda.

- Rialda i ja smo bili u svađi taj dan, ništa ovo - dodao je Kenan.

- Ja nemam ništa protiv vašeg druženja, moj sukob je isključivo sa tobom, Jovana. Nikad nisam ništa prebacila što sedi sa bilo kim, a pogotovo sa tobom - dodala je pevačica.

- Ja sam se tih dana sklanjao od svih. I nisam zbog Rialde, nego da ne bih Stefanu i Jovani napravio problem - nastavio je Kenan.

- Meni je više preko glave povezivanja Kenana i mene. To sam pokazala da bi mogao da sedne i on je seo kad sam ustala, znači da je do mene - rekla je Jovana.

foto: Printscreen/Pink

- Sada ispada da je Rialda stvarno zabranila - prokomentarisao je Milan.

- Mene više ništa ne interesuje - nadurio se Stefan.

- Previše ovo izgleda kao filmski, ona kao tapše, ispada da je on p*čkica jer ne sme da sedne pored tebe zbog Rialde. Kakve veze ima sa tobom? Meni ovo izgleda bespotrebno, bespotreban komentar - ustala je Milica Kemez.

- Stefanu je jako neprijatno da se bavi trivijalnim stvarima koje Jovana potencira. Previše pažnje pridaje toliko nebitnim stvarima... Umesto da uživa u vezi. Šta ona ima da komentariše ko sme da sedne? Njemu je to blam. I na kraju to tapšanje, kao kučetu - prokomentarisala je Sandra Rešić.

- Posle današnjeg prvo klipa je neću komentarisati. Omalovažava ovog dečka, a isto traži od mene, a onda se smeje dečku... Što se smeje dečku koji želi dobro svojoj vezi? - pitao je Stefan.

foto: Printscreen/Pink

- Što ne bi seo kada mi nemamo ništa? - pitala je misica.

- Ovo je bio ironičan, odvratan osmeh. Ja isto nemam ništa sa Kristinom. Ja sam odlučio posle prvog klipa da ne komentarišem. Pakuje mi neke stvari - poručio je Karić.

- Mi nismo tri dana u vezi, ali ja gledam ovako, šta da je neki muškarac ušao u subotu i ja se sunčala sa njim? Što me vređa? - rekla je misica.

- Hoćeš da te vređam? Evo, ušao sam u rijaliti samo da bih pokazao kakva si. Eto ti vređanje, može mi se, ja ću se ponašati kako hoću - pobesneo je Stefan.

Kurir.rs/S.M.

