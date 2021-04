NISI MI BITNA, ZALJUBLJEN SAM U ALEKS! Janjuš pred svima ZAPUŠIO usta BIVŠOJ LJUBAVNICI pa priznao da ima OSEĆANJA za Nikolićevu!

Rijaliti učesnici diskutovali su o novom emotivnom statusu Marka Janjuševića Janjuša. Naime, Janjuš je priznao i da je zaljubljen u Aleksandru Nikolić, ali da u njegovom srcu ima mesta i za Maju Marinković.

- Prvo je rekao da neće zbog Krune, žene, pitala sam ga da li će napolju sa Aleks, rekao da nije raščistio neke stvari, ne samo za Maju. Ja sam mu rekla da sam ja prethodni odnos zaboravila kada sam ušla u vezu sa Nenadom. To sam rekla Aleks juče, da može da preboli Maju sa njom ili da ne bude ni sa jednom - istakla je Tara.

- Rekao sam da nisam raskrstio i to sam dokazao, u utorak sam pričao sa njom. To sam uvek pričao, da još nisam čist da uđem u bilo šta. Očistio sam se posle prespavanje noći sa Majom - rekao je Janjuš.

- Kako kada me je posle toga opet zvao, zvao Marinkovićka... To što me voli, a hoće da me preboli sa drugom devojkom, to govori o njemu. On radi stvari iz inata, a ja nisam radila - poručila je Maja.

- Ponovo je krenula da me čupa, da me grebe, shvatio sam da nemam snage... Dosta mi je pomoglo što sam se isplakao. A dosta mi je pomoglo i to što mi je rekla: "Nećeš da uđeš u vezu sa njom". Normalno da ima i malo inata, ali nije komplet inat - istakao je Janjuš.

- Da se Maja sinoć nije onako ponašala, ne bi ušao u vezu sa Aleks. Ali i Aleks mu se sviđala, nije ušao npr. sa Matorom sa kojom nema komunikaciju. Maja da se nije ovako ponašala, to se ne bi desilo - smatrao je Marko Đedović.

- Maki, hoćemo zajedno na svadbu? - pitao je Čorba Maju.

- Ja sam ovo shvatila kao da Janjuš Aleks gleda kao prijateljicu. Više puta sam ga pitala da li je zaljubljen u nju, videla sam da su prisni. Ona se njemu sviđa, to nije sporno. Ona je zaljubljena u njega, to ništa nije sporno, Janjuš nije zaljubljen u Aleksandru, on voli mene, to mi je rekao - poručila je Maja.

- Jesam zaljubljen, rekao sam kome treba, tebi nisam rekao, nisi mi bitna. Tebe sam voleo - odgovorio je košarkaš.

- Pa ti si bila sa Čorbom dok si ga volela i dok je on tebe voleo! Gazila si ga. Ako ti je stalo do njega, ti to pokaži, ali ne budalaštinama - skočio je Lepi Mića.

- Ja sam Maji rekla, biću vulgarna, j*bala se Čorbom dok je volela Janjuša. Janjuš joj je dao priliku da pokaže da želi da se promeni, ona je bila bezobrazna, nastavila je po starom i pokazala Janjušu da ako bi im se nastavio odnos, da bi se nastavio po starom. Aleks je mirna, nije glasna, ne maltretira ga psihički, oseća se mirno i spokojno. Janjuš je plakao jer voli osobu koju ne može da promeni, ali ne može ni da je promeni. Maja nema pravo da bude bezobrazna, imala je s*ks u istoj prostoriji gde on spava - dodala je Tara.

