HTELA JE DA POBEGNE, BILI SMO ZATVORENI PO 3 DANA, POLICAJCI SU NAS SLUŽILI! Ivan otkrio ŠOK detalje iz veze sa Marijom Milošević!

Denser Ivan Gavrilović koji je sada u rijalitiju "Parovi" bio u vezi sa Marijom Milošević, ćerkom tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića i Mire Marković.

Učesnike "Parova" su zanimali svi detalji te veze, pa je Ivan sinoć rešio da kaže sve.

"Meni je bilo jako neprijatno, policajci su morali da nam donose sve živo. To je sve bilo normalno", počeo je Ivan, a potom ispričao zašto je njihova veza prekinuta.

"Tada su bile priče da sam ja bio "ubačeni element" jer su mislili da ja radim za nekoga. Bila je jedna večera posle koje smo završili vezu. To je bila zabranjena ljubav sigurno. Ja nisam bio iz tog njihovog sveta, bio sam tu neplanirano. Ona je htela da pobegne iz tog sveta. Bilo je situcija kada smo bežali, odemo kod mene na par dana. Jake su to frustracije, ali živelo se...Sediš kući, sve je bilo u fulu. Mi smo uživali. Imali smo i neke planove, ali je to posle bilo završeno. Ima tamo hiljadu sobu, imali smo odnose tamo...

"Da li ste pričali o deci porodici", interesovalo je ukućane.

"Nismo planirali porodicu tada, ona je imala 30 godina. Bili smo svesni da ne možemo da izdržimo u toj vezi. Bilo nam je lepo, ona je mnogo volela muziku. Slušala je nas dens, i strane pesme isto. Imali smo neke zajedničke teme uvek".

"Kako se ljubi Marija, da li bolje nego Milijana?", pitao je Mili.

"Pa super, ali nije bolje. Do sad s kim sam se u životu poljubio, najlepše je sa Milijanom", odgovorio je Gavriilovć pa nastavio:

"Imali smo sve živo, posluženje, ljudi su nam donosili klopu, dvodvoravali se njoj. Donosili nam hranu u krevet i tako dalje...Služavke su uvek spremale nešto. Sve je bilo po našem".

"Kakav je bio seks sa Marijom?", pitao ga je.

"Glupo mi je da pričam o tome. Baš bezveze. Bilo je okej. Mi smo više vodili ljubav pričajući, provodeći večeri tako što smo izlazili, a ne seks. On je bio na desetom mestu, ta ljubav je bila. Bili smo zatvoreni po tri dana u vili, budemo sami, zezamo se, vodimo ljubav, bijemo se, šibamo, sparingujemo kao, zezali se... "

